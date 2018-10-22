火車沒安全帶「出軌如何自保？」 這幾個動作是關鍵

2018年10月22日 08:19 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

台鐵普悠瑪列車於昨(21日) 下午4時50發生出軌事故，截至目前為止已造成18人死亡、187人輕重傷，許多人也意識到，搭乘火車時並沒裝設安全帶，因此上網詢問如何自保，有人認為「沒用啦！你怎知會出事，搭火車不都睡覺滑手機」，不過其實還是有些事後自保方法。

一名網友在PTT詢問，表示他在南部讀書，每個月都會搭火車回北部一次，由於發生普悠瑪列車出軌事故，讓他感到相當擔憂「火車出軌該如何自保？」，不少網友認為，事故發生難以避免「只能自求多福」、「椅子都噴掉了，就算配安全帶也沒用了」、「戴安全帽什麼場合都有用」。

鐵路安全與標準委員會主任尼爾森(Aidan Nelson)指出，當火車發生嚴重意外時，乘客若被安全帶繫在座椅上，將增加受傷機率，因被束縛在椅上的乘客，易遭車廂結構坍塌而受傷，無法在第一時間躲避。在搭乘火車時，也可於事發前後注意細節，能夠有效保護自己。

根據《蘋果報導》報導，搭火車期間若發現列車出現異常搖晃，可先採取「撞擊姿勢」自我保護降低頭、頸或內臟受傷機率，再者遠離窗口後蹲下，低頭讓下巴緊靠胸部，並用雙手護住頭部及頸部，若身旁有牢固的物體也可牢抓。

若不幸發生出軌事故，待火車停下後，欲逃出損壞的列車時，需先查看附近狀況，若發現列車出現漏油或著火，必須盡速離開，如果不幸受困於列車內，建議待在原地等待救援，盡可能敲打手邊物品，製造出聲音求救，切記不要大聲呼喊，以免流失體力。