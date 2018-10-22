台鐵50年來死亡事故曝光 普悠瑪翻覆排行「第6慘」

2018年10月22日 09:41 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

普悠瑪6432次列車於昨(21)日，發生嚴重出軌事故，造成近百人傷亡，目前事發原因仍在調查。而臉書粉絲團《台灣便當管理局-附屬鐵路部》貼出事故回顧，列出近50年來，發生最嚴重火車死亡事故(10人以上)，可說是台鐵自1968年來，死亡第6嚴重的。

1970年2月12日，8次觀光號列車北上新竹站時，追撞因故障號誌燈停車的38次客運列車，一共造成10人死亡、47人受傷。

1973年5月11日，1892次貨櫃列車與63次客運列車於二水站北方，期間因貨櫃列車緊軔失效，因此邊撞進站中的客運列車，造成12人死亡、40人受傷。

1976年4月21日，南下觀光號於彰化縣大村車站南方過溝平交道，當時一輛彰化客運大村國中學生專車闖越平交道，導致兩車相撞，一共41人死亡，41人輕重傷。

1976年5月30日，北上56次對號快車與南下107次平快車，行經談文附近，56次對號快車司機員因個人疏忽，通過未停險阻號誌，導致兩輛列車迎面對撞，事故一共造成29人死亡、141人受傷。

1981年3月8日，熒琦貨運公司砂石車闖入平交道，導致北上1002次EMU100自強號，在經過竹北間頭前溪橋南時反應不及，釀成砂石車與火車前四節車廂翻落河床，造成列車乘客30人死亡、130人輕重傷，又被稱為「臺鐵頭前溪橋事故」。

1981年9月12日，自強號撞上一輛闖越平交道的新竹縣一輛小貨車，造成10死2傷。

這次普悠瑪翻覆意外，是近50年來第6嚴重的（圖/中時資料照/李忠一攝）

1990年12月20日，北上1020次EMU300自強號於路竹大湖間，撞上在平交道倒車的遊覽車，造成遊覽車乘客25人死亡、27人輕重傷。

1991年11月15日，火車訊號系統發生故障，導致自強號列車邊撞莒光號倒數第三車廂，嚴重造成30死、112傷。

2018年10月21日，新馬站6432次普悠瑪號出軌翻覆。截至目前為止，已造成18人死亡、168人受傷。