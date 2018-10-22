忌妒？兄弟嫌網咖服務生態度差 未來模特臉被砍數十刀慘死

2018年10月22日 10:43 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

（影片/來源自YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

南韓日前發生一起駭人聽聞的殺人案件，一對金姓兄弟到網咖玩，結果不知是忌妒還是什麼，對該網咖一名193公分相當帥氣的申姓服務生相當不滿，最後更是拿刀朝服務生臉部、頸部砍數十刀，害這名未來的模特兒慘死。

金姓兄弟認為申男服務態度差，發生衝突。（圖／截取自影片）

根據當地媒體報導，14日時一對各30歲、28歲的金姓兄弟到首爾一網咖消費，剛坐下沒多久就向申姓服務生抱怨沒清理乾淨，隨後兩人又走到櫃台對申男飆罵髒話，金兄甚至威脅「服務這麼差，拜託你能不能退我錢？如果不能退款，我就拿刀殺了你！」，對此申男相當害怕想說退錢了事，但網咖經理卻不答應，僅要求報警處理。

隨後警方到場處理，但卻因金姓兄弟未持危險物品，所以只依照消費糾紛處理此案件，隨後也將兄弟倆帶離網咖。但沒想到的是金姓兄弟卻是回到住家拿取凶器，當中金姓弟弟還躲在網咖旁廁所確認警方是否離開。而以為事件已經落幕的申男正將店內的垃圾拿去附近垃圾場丟棄，但就在返回網咖時被埋伏的金姓兄弟攻擊。

隨後金姓兄弟持刀砍殺申男，他頸部、臉部被砍數十刀最後失血過多身亡。（圖／截取自網路）

當時金男先用拳頭毆打申男，隨後拿出刀器朝申男臉部、頸部砍去，每一刀皆正中要害，而且金姓弟弟還深怕申男逃跑上前壓制，讓哥哥可以更方便下手。現場民眾目擊案發現場後立刻報警，警方隨即返抵現場，但卻讓金弟逃跑、哥哥則被當場逮捕。而申男雖然立即被送往醫院治療，但卻因為出血過多，引發休克死亡，年僅21歲。而原本帥氣的臉龐更滿是深可見骨的傷口…

報導中還指出，其實當天是申男在網咖的最後一天上班，隨後就要為踏上模特兒之路打拼。而犯下如此兇殘案件的金姓兄弟卻沒有得到該有的懲罰，金兄因患有憂鬱症被判到醫院接受長達1個月的精神鑑定；而弟弟則被警方認為是證人，強調犯案的只有30歲金姓哥哥，讓南韓民眾無法接受，紛紛到青瓦臺連署，讓金姓兄弟接受該有的法律制裁，參與人數短短一周就超過65萬人。