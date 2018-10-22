2018年10月22日 11:30 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

家庭主婦上節目改造！觀眾驚覺她脖子有異 意外救她一命(影片來源/youtube/宇治原広文)

不少製作單位推出改造節目，沒想到竟能救人一命。日本一名42歲家庭主婦，由於工作繁忙而無心打扮，其女兒為了讓她重拾信心，偷偷報名讓她上節目，而改造結果也讓她開心，但眼尖觀眾卻發現她的脖子有異狀，並寫信給節目單位，家庭主婦趕緊至醫院檢查，沒想到意外救了她一命。

日本綜藝節目「大阪ほんわかテレビ」，其中一個單元專門幫忙改造外貌，讓原本疏於打扮的人，能因此獲得自信心。今年3月，一名21歲女子稚沙葵，向節目抱怨她的母親川本智子，表示媽媽年輕時經常梳妝打扮，且身材纖瘦高挑，模樣毫不愻色。

網友發現智子脖子怪怪的，匿名寫信建議她求診(圖翻攝自/youtube/宇治原広文)

直到結婚生下5個孩子後，智子卻開始疏於保養，導致42歲的她臉色不佳、肌膚也變得蠟黃，有時甚至會喝醉睡在玄關，整個人都變得很邋遢，於是向節目單位求救，希望藉此改造她的母親，讓她能重拾自信心，而節目單位也替她們如願，智子看見自己煥然一新，也感到相當開心。

豈料節目播出後，節目單位就收到一封觀眾寄來的匿名信，提到在觀看節目時，發現智子的脖子有些不對勁，懷疑她可能甲狀腺出問題，並建議她去醫院檢查，而工作人員也將此事告訴智子，沒想到一檢查就不得了了，她的脖子左右兩側，被檢查出長了3公分腫瘤。

沒想到智子竟是罹患「甲狀腺濾泡癌」(圖翻攝自/youtube/宇治原広文)

醫師進一步檢查，確診智子罹患「甲狀腺濾泡癌」，所幸及早發現，因此並未轉移至其他部位，智子9月進行切除手術後，恢復狀況也相良好，而且還能正常講話，未來僅需定期回診觀察。而許多網友大讚，觀眾的眼睛太厲害，幸好及早發現並提醒，才讓一個人幸運保命，也挽救了一個家庭。