OL深夜搭滴滴車！離奇被載到墓園嚇壞 司機：誤會了

2018年10月22日 12:58 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸滴滴車日前屢屢爆出，司機性侵殘殺女乘客的事件，讓不少人心裡蒙上陰影。大陸廣東惠州一名女子，日前深夜下班後，搭乘滴滴車回家，豈料她卻被載到一個墓園，而且地點與自家方向相反，讓她嚇得趕緊下車，最後只收到一句「純屬誤會」的解釋，及100元賠償。

21歲林姓女子在網絡科技公司擔任客服人員，由於工作關係，因此她有半個月的時間，都是晚上11點才下班。12日下班後，由於工作地點不容易招到計程車，於是店長就幫她叫了輛滴滴車，豈料一上車後，林女就發現不對勁，駕駛行駛方向與目的地相反。

林女憶訴「司機開車後，一開始還很正常，在導航上可以找到的路」，但轉至梅湖路後，導航就出現回頭的指示，這時司機便說「你看我開的路導航都找不到」，這時讓林女感到害怕，詢問何時能開出這條路，但司機卻是含糊帶過，始終未給出答案。

OL深夜搭滴滴車竟遇詭異司機，被司機載至墓園(示意圖/達志影像)

這時林女的男友剛好來電，當她再次詢問時，司機便謊稱「已經過了監獄大門」，林女趕緊要求停車，但司機仍不理會，直到她說出「我男友要來接我」，司機才在墓園的路口放人，並且停留2、3分鐘才離開，林女接著沿著原路往回走「滴滴車開走五分鐘之後，再次回來，搖下車窗跟我打招呼」。

期間恰好遇見一名好心司機，她便搭順風車回市區，才結束這場驚魂記。事後，林女越想越可怕，因先前爆出多起滴滴車司機侵害女乘客事件，隨後她便向滴滴總部客服客訴，對方稱會給予100元安慰金。更解釋，司機讓林女下車後仍待原地，主要是為了接其他單。

但對於為何還會回頭，客服則難以回覆，表示會再次去了解處理，但事情過了6天，她始終沒有獲得合理的答案，最後氣得報警處理。而滴滴公司回應，當收到客訴後，就已立即與司機溝通，而雙方是因目的地等問題產生分歧，才會導致這起事件，也由於司機未將乘客送達目的地，因此已對他作出暫停服務的處罰。

而司機面對警方詢問時表示，當時是誤會乘客的目的地，但林女氣憤的反駁「我原本的終點，有個標誌性的建築物惠州監獄，我所要去的是江南市場」，但司機卻認為，她想去的是梅湖看守所旁的市場，兩個地點完全相反，而滴滴公司則認為，這只是一場誤會，但林女氣憤地回覆「我只能說我很抱歉，我不接受這種和解」。