醫連上3夜班！見普悠瑪出軌燃急診魂 奔醫院淚：好感人

醫連上3夜班！見普悠瑪出軌燃急診魂 奔醫院淚：好感人(圖翻攝自臉書)

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／綜合整理

台鐵普悠瑪於21(日)發生出軌意外，造成18死亡、上百人受傷，而宜蘭羅東博愛醫院第一時間，也加入救治行列，收治66名翻車傷患，而其中一名醫師也分享感人現場，連上3天夜班的他，提早接班幫助傷者，儘管現場相當混亂，但大家仍亂中有序，讓他感動的表示「人心的真善美在此表現出來」。

羅東博愛醫院一名男醫師，在臉書寫下「這種事情，會立刻激起許多人的急診魂」，提到他已連上三天夜班，原本21日晚上8點才要接班，但傍晚6時10分起床後，馬上就看到出軌意外，立即燃起他救人的心，趕緊吃飯、梳理後出門，傍晚6時50就抵達醫院。

醫連上3夜班！見普悠瑪出軌燃急診魂 奔醫院淚：好感人 醫連上3夜班！見普悠瑪出軌燃急診魂 奔醫院淚：好感人(圖翻攝自臉書)

醫師提到，「發現我們醫院早已動員無數的醫師、護理師、社工和行政助理，大家亂中有序的一一處理傷患」，過程中難免有瑕疵，但傷患們仍體諒醫護人員，耐心的等候安排「人心的真善美在此表現出來」。而最重要的是，每天都到醫院報到的精神病患及酒鬼，在當晚都沒出來搗亂，忍不住直呼「真是太感人了！」。

而許多網友也感動的表示「第一線的醫護人員都辛苦了，向你們致敬」、「急難時，看到醫護人員自動加入救護的忙碌，讓我們對醫護人員更加敬佩」、「這種一覽表白板真的希望不要用到，更希望逝者RIP，傷者無礙」、「辛苦你們了！整晚的奮戰搶救了無數的生命，謝謝博愛團隊，宜蘭有你們真好～」。

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