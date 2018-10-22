不要輕易嘗試！ 用通靈板召喚靈魂 後果讓他嚇壞了！

不要輕易嘗試！ 用通靈板召喚靈魂 後果讓他嚇壞了！(示意圖/達志影像)

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對於靈異事件人們保持著兩種看法，不是不相信就是害怕至極，但世界上確實有時會發生讓人難以解釋的神祕事件，一名外國網友就在推特上分享自己小時候的恐怖經歷，告誡大家千萬不要不信邪。

這名外國網友看到推特上一條要大家不要使用通靈板的推文，深有所感，便分享了自己小時候的經歷，表示自己的姑姑很古怪，被奶奶認為癡迷巫術，而且有一塊通靈板，但姑姑從來不讓他碰這塊板子，後來姑姑因為淹水過世了，外國網友的叔叔去姑姑家收拾東西，並帶回了有點偏僻的家，這時這名外國網友正住在叔叔家中。

某天趁叔叔出去工作的時候，他和表弟敵不過好奇心去玩了這塊通靈板，他們告訴板子把姑姑帶來，恐怖的事情隨之發生，一瞬間停電了，他和表弟害怕得躲到床底下，外面突然傳來越來越急促的敲門聲，之後窗外又有一個人影盯著他們看，他只好抓著表弟頭也不回跑到另一間房間，但這間房間的窗戶居然是開著的，正當他想上前去關窗，又看見了外面有人向著他們跑來，兩人趕緊逃到客廳，就在絕望之際，鄰居開車來了，他們趕忙跑出去並說出了一切，但大人們都不相信，甚至後來警方來調查也沒有發現任何異狀，只有一點十分奇怪，就是屋內地上都是水。

這名外國網友表示這件事直到現在他想起來都還是覺得很害怕，而且也有很多一直沒有辦法想明白和解釋的詭異狀況，網友們看了貼文也都被嚇壞了，在下面留言猜測：「地板上的水會不會代表他被淹死的姑姑？」、「也許是姑姑回來想要從惡魔手裡解救他們呢？」、「也許是他叔叔和鄰居搞的惡作劇，想要嚇嚇小屁孩？」。

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