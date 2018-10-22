西裝男拿女鄰居鞋子「狂聞猥褻」 他被逮網驚：這也不行？

2018年10月22日 14:45 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人都有各自的癖好，但如果會影響他人那就不應該！日前大陸浙江一棟大樓住戶透過監視器，發現有一名陌生男子恣意拿鄰居家的女鞋狂聞，甚至做出猥褻動作，讓他們嚇得報警處理，而嫌犯被逮後解釋自己「喝醉了」，但仍被行政拘留5日；不過，不少網友卻對他受罰頗有微詞，「這個也不行？也能拘留？」

綜合陸媒報導，17日晚上浙江湖州市一棟大樓出現一名穿著白襯衫貌似西裝筆挺的男子，但他踉踉蹌蹌地走到一戶人家門前，蹲下身拿起女生的鞋子狂聞，接著竟公然拿著鞋子猥褻，事後又走去旁邊翻垃圾桶，他的舉止十分可疑，嚇得住戶馬上報警處理。

男子聞鞋子猥褻後，還跑去翻放一旁的垃圾桶，行為十分詭異。(圖/ 翻攝微博@看看新聞KNEWS)

警方獲報後循線逮捕到嫌犯張男，偵訊後得知張男並非該棟大樓住戶，當天他前往在大樓租屋的朋友家喝酒，辯稱自己「喝醉了」才會做出不雅的動作；而張男也因為他的失態，目前正被行政拘留5日。

張男變態的舉動曝光後，許多網友紛紛痛批，「喝多了請回家睡覺」、「丟人丟大了，好險沒做更過分的事」、「打什麼馬賽克，這種人就該公開，讓他一輩子找不到女朋友」；但有一些網友卻對於他受罰持有不同看法，「碰人和碰鞋拘留時間居然一樣」、「這個也不行？也能拘留？」、「這種人以後會直接對人猥褻，因為拘留時間一樣」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！