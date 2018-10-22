為普悠瑪罹難者半夜3點趕送大體冰櫃 網嘆：寧願各位在家睡覺

為普悠瑪罹難者半夜3點趕送大體冰櫃 網嘆：寧願各位在家睡覺(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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台鐵普悠瑪號21日下午發生出軌翻覆事故，造成嚴重傷亡的慘況，讓全台灣民眾都心碎。有一名從事殯葬業的吳姓男子在臉書發文，提到他們半夜3點從中壢趕送10台大體冰櫃前往宜蘭蘇澳，為了著急的罹難者家屬，不惜吃上超速罰單也要「使命必達」；他們的積極被推爆，但有人感嘆地說，「各位在家睡覺比較好」。

普悠瑪號列車翻覆事故震撼全台，除了警消人員、救災人員和醫護人員外，因為事故導致不少人罹難，而一名從事殯葬業者的吳姓男子在臉書社團分享，提到自己和其他同事在半夜3點開著5台貨車，急著從中壢送10台活動式大體冰櫃到宜蘭蘇澳；途中他們顧慮到罹難者家屬著急的情緒，用極快的速度抵達現場，並表示「儘管回程時收到一張超速罰單，但這一切都值得」。

吳男和他的同事的行動，讓許多網友大讚，感謝他們的付出。 吳男和他的同事的行動，讓許多網友大讚，感謝他們的付出。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

吳男和其他同事為了罹難者的付出，感動大票網友，眾人紛紛留言推爆，「很多的亡者，在最後除了家人陪伴，就是還有你們的幫忙和協助，感謝」、「讓人尊重的行業」、「謝謝你們，這行業是一個很有功德的行業」、「台灣有您們願意付出的人會更好，謝謝您們」；其中有一名網友感激他們的辛勞外，也不免感嘆「我寧願沒發生這事，各位在家睡覺比較好」。

翁遭拿落石活活砸死 警憂淪笑...

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