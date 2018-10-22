忠犬伴主人大半輩子 下場卻是安樂死？

忠犬伴主人大半輩子 下場卻是安樂死？(圖/取自臉書/Julie Carner)

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奧蓮娜(Olena Kagui)幾星期前，在臉書上看到了一隻狗狗即將在布魯克林的一間收容所被安樂死的消息，照片中的鬥牛犬眼神悲傷，讓她停止了繼續看別的消息的想法，忍不住就在地鐵上哭了出來，奧蓮娜表示：「通常我會嘆一聲氣，就繼續往下滑閱其他訊息，因為我沒有辦法幫助每隻狗，但牠的眼神實在太過悲傷，吸引了我的注意力」。

這隻鬥牛犬從主人單身一直陪伴到她結婚，但最後卻因為主人懷孕而被棄養，甚至要求給牠執行安樂死，令人感到諷刺的是，這隻狗狗被取名為Smiley，但為牠取名的主人卻是讓牠再也開心不起來的人，奧蓮娜在那篇貼文底下沒有看到有人要收養Smiley的訊息，因此她努力說服一直都不是很喜歡小動物的丈夫，最終達成共識，兩人動身前往收容所，成功救下即將被安樂死的Smiley。

狗狗 現在Smiley已經放下緊張成為家中的新成員(圖/取自《The dodo》)

當Smiley剛踏進他們家時非常緊張，牠不會做任何眼神接觸，甚至喊牠的名字牠也無動於衷，當奧蓮娜的丈夫想帶牠出去散步，牠也會緊緊拉扯著牽繩，讓他們不知如何是好。但隨著時間流逝，Smiley逐漸放鬆，也了解到這裡是一個安全的地方，新的主人會很好的對待牠，儼然已經成為了奧蓮娜一家的新成員。

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