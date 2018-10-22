噁炸！正妹YouTuber拍影片 怪男亂入問：妳X多久會懷孕？

2018年10月22日 15:48 林孝芸

（影片/來源自YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

有夠噁心！一名南韓正妹YouTuber「YulKong」日前在街頭拍攝影片，沒想到一名年長的男子莫名亂入，甚至問她：「妳要做(愛)多久才會懷孕？」讓YulKong超級傻眼，也在影片標題上打著：「這是性騷擾嗎？」

男子突然亂入，讓YulKong嚇了一跳。(圖/取自율콩 YulKong 影片)

事發在本月18日，YulKong獨自一人坐在街頭，她將相機面向自己打算拍影片記錄生活時，一名身穿黑色外套的年長男子突然闖進她的鏡頭。

起初，男子支支吾吾的，看起來有話想說卻不敢講，但YulKong說：「沒關係你可以問任何問題」後，男子竟然大膽的問：「我很好奇，妳每天要做(愛)多少分鐘才能懷孕」，這個問題讓YulKong當場嚇傻了眼，還好當時一位路過的民眾目擊一切，她斥責這位男子亂說話，男子見苗頭不對便轉身逃離現場。YulKong也在影片資訊欄補充，影片上傳後有人質疑這是造假，但她表示這絕對是百分之百發生的，希望粉絲們不要為了影片的真實性留言吵架。

男子當街對YulKong言語騷擾，讓她感到很不舒服。(圖/取自율콩 YulKong 影片)

許多網友看完影片後，紛紛留言：「太噁心了吧！長輩沒有長輩該有的樣子」、「這確實是性騷擾，可以報警的」、「好荒唐，怎麼問這種沒禮貌的問題？」