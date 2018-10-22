噁炸！正妹YouTuber拍影片 怪男亂入問：妳X多久會懷孕？

YulKong被怪男當街用言語騷擾。(圖/取自율콩 YulKong 影片)

友善列印
（影片/來源自YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

有夠噁心！一名南韓正妹YouTuber「YulKong」日前在街頭拍攝影片，沒想到一名年長的男子莫名亂入，甚至問她：「妳要做(愛)多久才會懷孕？」讓YulKong超級傻眼，也在影片標題上打著：「這是性騷擾嗎？」

噁炸！正妹YouTuber拍影片 怪男亂入問：妳X多久會懷孕？ 男子突然亂入，讓YulKong嚇了一跳。(圖/取自율콩 YulKong 影片)

事發在本月18日，YulKong獨自一人坐在街頭，她將相機面向自己打算拍影片記錄生活時，一名身穿黑色外套的年長男子突然闖進她的鏡頭。

起初，男子支支吾吾的，看起來有話想說卻不敢講，但YulKong說：「沒關係你可以問任何問題」後，男子竟然大膽的問：「我很好奇，妳每天要做(愛)多少分鐘才能懷孕」，這個問題讓YulKong當場嚇傻了眼，還好當時一位路過的民眾目擊一切，她斥責這位男子亂說話，男子見苗頭不對便轉身逃離現場。YulKong也在影片資訊欄補充，影片上傳後有人質疑這是造假，但她表示這絕對是百分之百發生的，希望粉絲們不要為了影片的真實性留言吵架。

噁炸！正妹YouTuber拍影片 怪男亂入問：妳X多久會懷孕？ 男子當街對YulKong言語騷擾，讓她感到很不舒服。(圖/取自율콩 YulKong 影片)

許多網友看完影片後，紛紛留言：「太噁心了吧！長輩沒有長輩該有的樣子」、「這確實是性騷擾，可以報警的」、「好荒唐，怎麼問這種沒禮貌的問題？」

聽信無良店家！把迷你豬放魚缸... 納粹空軍轉世？3歲童記「前世...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。