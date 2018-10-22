納粹空軍轉世？3歲童記「前世墜機亡」 真找到二戰屍骨殘骸

2018年10月22日 16:29 王佐銘

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「輪迴」從古至今在各大宗教信仰中都有相關的教義，現今也有不少人研究後更指出是確實存在的。據悉，1975年，英國就有一名3歲男童睡夢中驚醒後，便一直表示自己是1942年二戰死於墜機的空軍里希特，雖然當時沒有任何人能證明，但20多年後，還真的發現了一架二戰納粹墜落的戰鬥機與一名罹難的空軍里希特的遺骸，讓人深感不可思議！

綜合外媒報導，1972年英國一名名叫卡爾的男孩誕生，當他3歲時的某個晚上，他不斷尖叫哭喊著「我的飛機墜毀了！」、「我的腿斷了！好痛！」等。當時他的家人以為他做了惡夢，但他卻表示自己所說的是真的，他的腿真的受傷了，且位置恰好就在右腿內側的「胎記」上。之後更一直說著自己是二戰納粹的飛行員，名叫里希特，不過於1942年因為執勤中墜機而死亡。

當時他的家人相當疑惑，以為卡爾就是想太多，沒想到待他知道的詞彙量越來越多後，他更能詳細地描繪自己「上輩子」從軍時所穿的制服、看見的景象與參與過的戰役。深感好奇的卡爾父母決定把他帶去圖書館翻閱資料，沒想到竟然發現書中的資訊跟卡爾所述竟然一模一樣，更讓他們深信卡爾就是帶有著前世記憶而轉世。

不過這還並不是卡爾最神奇的事，當時年幼的他曾斷言自己活不過25歲，沒想到在1995年時，22歲的卡爾真的遭人殺害，當場死亡，完全應證了當年他自己的預言。但最讓大家傻眼的是，2年後有工人在挖下水道時，意外發現了二戰時期的殘骸，經過調查後，證實該殘骸為1942年墜落的納粹轟炸機，上面還有一名罹難的飛行員遺骨，然而這個人就是當年卡爾所說的人「海因里希‧里希特」!此外，他的右腿還真的被炸斷，位置就跟卡爾右腿的紅色胎記如出一轍。

事後，有歷史學家找到了里希特的家人並索取了一張照片寄給了卡爾的父母，因為兩人實在太過相像，讓卡爾的父母最後也不得不承認卡爾真的是里希特的轉世。

對此，美國醫學博士，維吉尼亞大學醫學院精神病學教授史蒂文森調查了世界各地2500多個聲稱記得前世的孩子。他研究的結論是：「輪迴確實存在，人在2-5歲左右能夠回憶起前世，在5歲以後就會逐漸忘記；前世身體所受的傷害可能是胎記或先天缺陷的病因，人的喜好、行為特徵以及恐懼症等都可能來源於前世」。