搶救命危新生兒！護理師「跪地1hr」 膝蓋凹陷還瘀青

2018年10月22日 16:59 林孝芸

謝謝辛苦的醫護人員！江蘇省淮安市一名剛出生36小時的新生兒桐桐(化名)，在8月1日凌晨一度命危，院方趕緊為他進行急救手術。過程中，為了確保手術用的胃管機械的穩定性，一名女護理師蕾蕾跪在地上一個多小時，經過五小時的手術時間，桐桐才終於從鬼門前搶救回來。蕾蕾結束手術後，才發現自己的膝蓋已出現大面積的黑青，腳麻到連站立都有困難。

手術中，護理師蕾蕾全城跪地。(圖/取自《上海熱線》)

綜合陸媒報導，事發在7月31日晚間7點，桐桐因為肛門閉鎖、食管氣管瘘，導致他出現「吃不下又拉不出」的狀況，若不趕緊進行手術治療，恐怕導致肺部感染，更嚴重可能會出現嚴重腹脹，死亡率高達百分之百。

淮安市婦幼保健院小兒外科主任李炳表示，手術的難度極高，桐桐的家人起初甚至想過要放棄，但在醫護人員的鼓勵之下，他們決定讓桐桐進行手術。

桐桐是高危險肛門閉鎖，必須先在術中找到橫結腸的造口，解決他排便的問題，保證桐桐能活下來。之後消毒進行二次手術，用胸腔鏡做食管閉鎖、食管氣管痿的成型手術。

手術結束後，蕾蕾才發現膝蓋竟然瘀青一大片。(圖/取自《上海熱線》)

為了要確保胃管器沒有被縫到，蕾蕾跪在地上用手扶住胃管，這一跪就是一小時，「如果我手鬆開了，胃管可能隨時會滑落，這樣會影響手術效果。」五個小時後，手術順利完成，蕾蕾也在這時候才發現膝蓋竟然出現一大片凹陷，甚至還瘀青了。蕾蕾謙虛的表示，手術的成功是靠團隊每個人的付出。

事實上，院方有準備軟墊，但很多情況發生的太緊急，許多醫護人員根本顧不著這些，都認為救人第一。