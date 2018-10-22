男子網拍「野生紅鱗魚」秒被逮 內行人嚇壞：二級保護動物！

男子網拍「野生紅鱗魚」秒被逮 內行人嚇壞：二級保護動物！(圖/ 翻攝自微信公眾號@江南都市報)

友善列印
／綜合報導

大自然中有萬千動植物，有不少種類更是一般人看都沒看過的。最近大陸江西有一名徐姓男子在微信朋友圈叫賣，炫耀自己買到一條罕見的「野生紅鱗大魚」，沒想到有內行人看到照片馬上告誡「是二級保護動物」，他竟回答「能吃」；沒多久徐男被依非法收購珍貴瀕危動物遭刑事拘留，而賣魚給他的人最終也被逮捕。

綜合陸媒報導，日前江西九江有一名徐姓男子在微信朋友圈分享自己買到的稀有野生魚，從照片中看到魚的身型巨大，魚肚上還有一條特別的紅色鱗片，炫耀後想高價賣出；沒想到有眼尖網友發現這條魚不簡單，「胭脂魚是2級保護動物」，但徐男竟回應「能吃」。

儘管有人告誡是保護動物，徐男卻回應「能吃」，讓其他人十分傻眼。 儘管有人告誡是保護動物，徐男卻回應「能吃」，讓其他人十分傻眼。(圖/ 翻攝自微信公眾號@江南都市報)

後來疑似有其他網友向警方檢舉徐男，當地警方立刻循線趕到徐男住處將他逮捕，並當場找到一條長約80公分，重達6公斤，可能就是胭脂魚的大魚，但牠已遭到解剖冷藏；在警方偵訊時，徐男表示自己花300元(約新台幣1335元)買下這條魚，他不清楚自己買到瀕危動物。

徐男也因非法收購珍貴瀕危動物遭到刑事拘留，而警方也循線將販售胭脂魚的魚販逮捕。在台灣私自獵捕、宰殺保育類野生動物，會依法判處6個月以上、5年以下有期徒刑，得易科罰金新台幣20萬元以上、100萬元以下。

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