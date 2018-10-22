「還欠你一句對不起...」哥哥困普悠瑪失聯 弟心碎PO文

2018年10月22日 17:41 林孝芸

台鐵普悠瑪6432車次昨(21)日，行經新馬車站時不慎意外翻覆，導致上百人傷亡，災情慘重。一位男網友得知哥哥搭乘的就是這班車後，急得和家人緊盯各家媒體新聞，卻始終沒有等到哥哥的消息，他心碎的表示自己在哥哥出門前還和他吵了一架，「我還欠你一句對不起...」。

男網友在《Dcard》貼文表示，看到普悠瑪出事那一刻，他與爸媽忍著心裡各種不安跟忐忑，緊緊看著新聞、網路直播、臉書資訊，每隔幾分鐘就去搜尋各家醫院傷亡名單，「想知道你現在到底怎麼了，你到底在哪裡，為什麼不快點跟我們聯絡？」

普悠瑪翻覆，造成許多傷亡。(圖/本報系資料照)

看見與哥哥同行的友人都獲救了，明明是在同一節車廂，卻沒有人看見哥哥的行蹤，友人形容當時的車廂「宛如煉獄」，這讓他更加不安，「但是他們都出來了，你一定也可以，對吧？」他難過的表示，哥哥久久回家一趟，自己卻與他吵了一架，他心碎的說：「我還欠你一句對不起」。

所幸，男網友的哥哥在他發文後被順利找到，他與家人狂奔了好幾家醫院，終於找到哥哥。雖然情況不是很好，但目前還算穩定，已經轉到了普通病房，男網友感性的說：「非常感謝醫護人員跟其他家屬的安慰，在等我哥脫險的當下，每一分每一秒都極為煎熬，旁邊其他家屬還帶著我們禱告祈福，真的非常謝謝溫暖的每一個人。」