「還欠你一句對不起...」哥哥困普悠瑪失聯 弟心碎PO文

原PO的哥哥搭乘到翻覆的普悠瑪6432車次。(圖/本報系資料照)

友善列印

台鐵普悠瑪6432車次昨(21)日，行經新馬車站時不慎意外翻覆，導致上百人傷亡，災情慘重。一位男網友得知哥哥搭乘的就是這班車後，急得和家人緊盯各家媒體新聞，卻始終沒有等到哥哥的消息，他心碎的表示自己在哥哥出門前還和他吵了一架，「我還欠你一句對不起...」。

男網友在《Dcard》貼文表示，看到普悠瑪出事那一刻，他與爸媽忍著心裡各種不安跟忐忑，緊緊看著新聞、網路直播、臉書資訊，每隔幾分鐘就去搜尋各家醫院傷亡名單，「想知道你現在到底怎麼了，你到底在哪裡，為什麼不快點跟我們聯絡？」

「還欠你一句對不起...」哥哥困普悠瑪失聯 弟心碎PO文 普悠瑪翻覆，造成許多傷亡。(圖/本報系資料照)

看見與哥哥同行的友人都獲救了，明明是在同一節車廂，卻沒有人看見哥哥的行蹤，友人形容當時的車廂「宛如煉獄」，這讓他更加不安，「但是他們都出來了，你一定也可以，對吧？」他難過的表示，哥哥久久回家一趟，自己卻與他吵了一架，他心碎的說：「我還欠你一句對不起」。

所幸，男網友的哥哥在他發文後被順利找到，他與家人狂奔了好幾家醫院，終於找到哥哥。雖然情況不是很好，但目前還算穩定，已經轉到了普通病房，男網友感性的說：「非常感謝醫護人員跟其他家屬的安慰，在等我哥脫險的當下，每一分每一秒都極為煎熬，旁邊其他家屬還帶著我們禱告祈福，真的非常謝謝溫暖的每一個人。」

文章來源：《Dcard》

見普悠瑪6歲傷患「面目全非」... 弄到斷氣為止！動物園母獅離奇...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。