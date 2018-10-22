Gogoro被KO！百台經典機車聚會照 勾起網友回憶：看到要停車致敬

2018年10月22日 18:28 邱柏玟

10月初千台Gogoro聚眾「無聲機車海」破金氏世界紀錄，引起民眾熱議，最近有內行的網友上傳一張「百台機車經典照」，畫面中的騎士全都騎著有別於現在造型的機車，有眼尖網友發現機車是70年代最夯的「光陽名流」，瞬間勾起大批網友回憶，紛紛留下時代的眼淚。

昨(22)日有一名男網友在臉書社團分享一張車友聚會照，畫面中看到近百名機車騎士都騎著有「太空風格」的機車，而每一輛都是光陽著名的車款「名流」，霸氣的場面讓原PO直言，「上百台狗狗肉(Gogoro)逛街有很稀奇嗎？」；而原PO沒有詳述照片在何時拍攝，但意外勾起許多網友童年回憶。

不少人看到照片都紛紛驚呼，「傳說的名流」、「變形金剛的起由是從台灣來的」、「好感動的畫面」、「學生時代的把妹神車」、「知道名字的都有一定的年紀」、「古董欸」、「回不去了，第一台帥車」、「致逝去的青春」、「小時候的夢幻車」、「看到要跪下來膜拜一下」、「名流欸，看到立馬停路邊致敬」。

名流150是光陽工業在1987年生產的第一台液冷式速克達機車，被視為70年代台灣社會青少年流行文化的重要元素之一；而當年只要看到騎乘名流的騎士，都會聯想到飆車族，飆車文化也是源自於日本的「暴走族」，年輕人喜歡聚眾飆車，知名地點包括北台灣的大度路、中台灣的文心路、南臺灣的台南市第五期市地重劃區，都能看到飆車族騎著名流橫行。