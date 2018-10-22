才剛要付訂金...樣品屋天花板坍塌壓斷腿 網笑：還買就真愛！

樣品屋天花板坍塌害得張小姐的舅舅被壓斷腿。(圖/翻攝自梨視頻)

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大陸吉林長春日前發生了一起令人哭笑不得的事件，一名張小姐上週末帶著家人去看房，正當他們覺得很合適想要付訂金時，展售的樣品屋卻瞬間坍塌，天花板更是從高處砸落，張小姐的舅舅更因此右腳受了傷，還有骨折的可能。豈料，正當他們急著想找人幫忙時，業務卻表示「長官在休假」需要等到上班日才能處理，讓他們真的不知道該如何是好！

據陸媒《梨視頻》報導，上週末，張小姐帶著家人一同去看房子，原本心意已定的她，決定要支付訂金準備購屋，沒想到天花板卻一瞬間全部掉了下來。影片中可以看到，整間樣品屋就像是廢墟一般，到處都是天花板、木頭櫃等碎片，簡直就是災難片現場。

因為受到強烈的撞擊，張小姐的舅舅右腿受到重傷，只見他坐在地上，看起來非常痛苦，送醫時甚至還需要用夾板固定，且因為有骨折的可能，故到院後仍需要照X光檢查，然而弟弟則是擦傷，沒有大礙。

雖然當下業務有陪著他們前去就醫，但是真的要請人負責的時候，對方卻表示因為正值週末，長官們都在休假，所以必須等到隔天上班日才能有人出面處理、負責，讓他們感到相當傻眼。

對此，網友們看了影片紛紛留言表示「這豆腐渣工程吧！」、「還是別買了吧！畢竟天命不可違阿」、「塞翁失馬，焉知非福阿」、「還好不是真的住了才發生問題」、「一看就覺得偷工減料」、「這錢真的花不得啊！」、「這個還要買就是真愛」、「長官不出面也太不負責任」、「這瞬間眼睛看得真夠辣」。

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