「車停B5柱子旁」老婆抬頭看秒無言 網笑噴淚：老公還活著嗎？

「車停B5柱子旁」老婆抬頭看秒無言 網笑噴淚：老公還活著嗎？(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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兩性對每種人事物的解讀或邏輯總有令人意外的差距！日前有一名女子和老公開車外出吃飯，準備回家到停車場取車時，老公說「停在B5柱子旁」，沒想到她一抬頭發現鬼打牆地整層柱子都寫「B5」，瞬間傻眼到說不出話；原PO的豬隊友老公讓網友笑翻，有人忍不住打趣地說，「老公黏在B5柱子上了嗎？」

21日晚上有一名台北的女網友在臉書社團發文，提到當天她和老公到三創逛街吃飯，飯後準備離開要去停車場取車，她問老公「車子停在哪邊」，老公馬上回應「在B5的柱子旁邊」；當原PO準備尋找自家車的時候，抬頭一看讓她瞬間無言，原來整層樓的柱子通通有「B5」的標示，而她的老公竟若無其事地走到車子旁邊，對她說「就是這個B5的柱子呀」，讓原PO氣得無話可說。

原PO抬頭看才發現整層樓的柱子都寫著「B5」，讓她瞬間無言。 原PO抬頭看才發現整層樓的柱子都寫著「B5」，讓她瞬間無言。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多網友看完原PO和老公的對話瞬間笑翻，紛紛表示「挑台喜歡的就開走的概念」、「大家的老公又正常發揮了嗎？」、「豬隊友最佳代表」、「車太多，隨便挑一台吧」、「B5柱子旁邊的都是你們的車子」、「原來這層是你家的停車場」、「找到車了嗎？丈夫還安好嗎…」。

有一些網友則分享遇到這種停車場有什麼好的方法應對，「所以我習慣柱子跟地上編號都拍起來」、「下次記得先拍照」、「那只好先按解鎖看哪台車會叫」、「陌生的停車場下車我都會拍柱子編號跟停車格號碼」。

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