女大生酒駕入獄！屢遭迫全裸搜身 受不了折磨悲憤自殺

2018年10月23日 08:33 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

英國一名21歲女大生，日前因酒駕撞人入獄，豈料卻是噩夢的開始，她經常遭獄友惡言相向，甚至被獄警強迫全裸搜身，讓她飽受折磨，壓力大到狂掉頭髮，還被威脅要被送至更嚴苛的監獄，最終受不了自殺身亡，其父母得知後悲痛不已。

21歲凱蒂(Katie Allan)先前因酒駕，撞到一名15歲少年，由於她當時意識不清，撞到人後就開車肇逃，儘管事後她聲稱，不知道自己撞到人，仍在今年2月被判，入監服刑16個月，沒想到她卻變成獄中欺辱對象。其51歲母親琳達(Linda)表示，因為女兒順從又有禮，才會變成被霸凌的對象。

琳達接受《每日紀事報》(the Daily Record)採訪，透露「搜身對象應該是隨機，或事先情報告發的，但每次總是挑到我女兒。也許是因她很有禮貌且不會抱怨，才容易變成被攻擊的目標」、「他們曾選擇凱蒂示範脫衣搜查，當獄警聊的起勁時，她則是光溜溜地站在那裡」。

琳達憶訴，最後一次探監時，女兒看起來飽受折磨，因為她的頭髮都掉了「我與兒子探望她時，我們就意識到不對勁，因為凱蒂看起來很累，像是受到恐嚇與欺辱，現在我終於知道原因，有兩名獄警曾警告她，她可能被轉往更嚴厲的監獄服刑，這件事嚇壞凱蒂」。

遭撞少年的母親瑪格麗特(Margaret Keenan）表示，得知凱蒂的死訊後，他們也感到痛心，因為凱蒂不應得到這樣的處罰，「凱蒂在監獄裡時，曾二度寫信向我們道歉，並重申她當時並不知道自己撞到人」，而蘇格蘭波爾蒙特監獄發言人（the Scottish Prison Service）回應「在整起事故調查前，無法對艾倫小姐的死因做出進一步評論」。

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