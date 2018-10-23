打工一個月領嘸薪水 女子一看竟還反欠老闆錢？

2018年10月23日 08:48 賈恩祺

有聽說過黑心老闆會故意積欠員工薪水，但你有聽過有人辛苦上班一個月薪水卻變成負數嗎？在大陸陝西，一名16歲的女孩小雪，因家裡經濟拮据，輟學打工以補貼家計，沒想到老闆不只不發薪水，小雪仔細一看薪水條，才發現自己的薪水居然變成負的了！

小雪表示剛到餐廳打工時，老闆告訴她一個月的薪水是2100人民幣(約9300台幣)，全勤2200(約9700台幣)，做了幾天後老闆改口說小雪是新進員工，一個月只能領1700元(約7500台幣)，並且店內扣錢規則十分不合理，甚至上廁所超過10分鐘也會被扣薪水。

今年9月23日小雪請辭，老闆承諾會在10月發放9月的薪水，但到了月底薪水都還沒下來，小雪去詢問情況，對方竟把她的微信拉黑了，因此她決定要直接到店裡問清楚，一到店內發現薪水條，上面竟寫著自己和另外一名離職同事的薪水都變成了負數，領不到薪水還欠了老闆錢。

小雪的薪水條，最後實發的薪水竟是負數(圖/翻攝自《陝西都市快報》)

只見薪水條上寫著，小雪每天的薪水為60人民幣(約266台幣)，出勤20天共計1200元(約5300台幣)，因為遲到忘記打卡被扣了145元(約644台幣)，工作服鑰匙等共扣了250元(約1100台幣)，另外曠工兩天被扣了共1000元(約4400台幣)，最後實發薪水為負195元(約867台幣)，另一名同事則為負714元(約3100台幣)。小雪表示當初並沒有說明曠工一天要被扣500元的薪水，並且有一天是因為遲到一個多小時，但仍有到店上班，卻還是被記成了曠工，讓小雪很是不滿。事後有記者實際到店訪問，餐廳老闆卻堅稱一切都有記錄，最後薪水被算成負數和他們沒有關係。

目前已有執法單位到店進行調查，並要求店家重新計算員工薪水給予核發。