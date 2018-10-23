小學生遭捲入車底！目睹好友慘死痛哭 搖屍體想叫醒他

小學生遭捲入車底！目睹好友慘死痛哭 搖屍體想叫醒他(圖翻攝自/梨視頻)

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開大貨車容易有視線死角，因此駕駛更需多加留意，以免憾事發生。大陸山西一名小學生，騎著單車載同學，期間剛好一輛大貨車經過，兩車靠得太近，小學生不幸被撞倒，導致一人受傷一人身亡，而小學生目睹同學過世，當場跪地痛哭，讓人看得格外痛心。

根據《梨視頻》報導，事發於山西臨汾市安澤縣，一名穿黑外套的小學生騎著單車，雙載穿白外套的同學，當時身旁剛好經過一輛貨車，疑似司機因視線死角，因此並未注意到單車，微向右偏轉彎時，不幸將兩名學生捲入車底，當場輾過他們的身體。

兩人躺在地上，隨後臉部受傷的黑外套小學生，趕緊爬起查看白外套同學，但他已無任何動靜，他崩潰的跪地痛哭，期間喊著對方的名字，甚至想用手搖醒朋友，一旁路人也上前關心，勸他不要亂動躺地的死者，警方到場後將人送醫，宣告他不治身亡，事故主因仍待釐清。

許多網友看完表示「內輪差，我們這也發生過這樣的事故，這個司機很難注意到的。不過都發生這麼多事故，也應該長點心」、「在我們這個城市，這些大型貨車白天是禁止在市區馬路上行走的，真的能有效減少交通意外」、「活著的一定要替死去的伙伴好好活下去」、「他騎行這個是機動車道，其次大貨車轉彎了，這自行車還直行？頭都不回一眼？」。

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