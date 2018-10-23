嚇死人！ 誤以為目睹自殺現場 結果竟是…？

嚇死人！ 誤以為目睹自殺現場 結果竟是…？(圖/取自推特/@shiguma_519)

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在電影或電視劇當中，有時會有角色因不堪生活壓力、工作壓力或心理因素而走上自殺這條路，但如果在現實生活中這樣的場景出現在眼前，一定會嚇一大跳吧。

日本一位網友某天開車在等紅燈的時候，突然頭一轉就看見有類似於人形的東西懸掛在半空中，他嚇了一跳，以為目睹自殺現場，但仔細一看才發現原來只是有人在晾潛水衣而已啦！但當時的場景實在太容易讓人誤會，讓他直呼「真的心跳加速，嚇死人了」，還有網友表示「如果再有一把椅子就更恐怖了」。

潛水衣 其實只是在曬潛水衣啦(圖/取自推特/@shiguma_519)

推文一發出，許多人紛紛留言表示自己也曾經誤會過別人，或是自己被誤會的經驗，有人無奈表示「我也曾因為這樣有警察找上門來，『有人報案說你這間房間有上吊的屍體』」，也有人開始反省自己「我家對面的人看過來應該會覺得我家每個禮拜陽台都有人上吊。老爸跟我的潛水服，看起來確實還滿像人的」，曬潛水服或是連身衣的時候不仔細看真的很容易讓人誤會是命案現場啊！

★中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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