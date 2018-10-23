14歲兒偷車會女友！猛媽飛車追上皮鞭狂毆 瘋狂行徑全被錄

2018年10月23日 10:34 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

Rip to my brother 😂 pic.twitter.com/Q15pT2Sx06 — Lizaconda♛ (@LilaaBites) 2018年10月12日

談戀愛沒有關係，但因為找女友犯法就不對了，國外一名14歲少年就為了在周末時找女友約會竟偷走媽媽新買的BMW豪車，讓媽媽氣炸開另一台車追上兒子，還拿著皮帶在大馬路上直接開打，全部過程都被姐姐錄下貼網，引發討論。

少年的姐姐坎裴羅（Liza Campero）表示當時弟弟為了見女友將家中的WiFi、監視器全都關掉，以為這樣行動就不會被發現，隨後拿起車鑰匙溜出門。但他的秘密計畫其實早就被媽媽瑪汀妮茲（Liza Martinez）發現，得知兒子跑出去那刻，瑪汀妮茲立刻帶上坎裴羅一起去追，還順便叫女兒帶上教訓弟弟的工具。

猛媽拿來打兒子的皮帶。（圖／截取自推特）

影片中可以看到瑪汀妮茲飛車追上兒子，隨後狂按喇叭大吼「馬上給我停車！」，等兒子靠邊停好後，她馬上拿著皮帶下車狠狠教訓兒子。坎裴羅還透露弟弟因為這見事情被氣炸的媽媽下令禁足，且手機和電視遊樂器PS4皆被沒收。事後瑪汀妮茲接受《休士頓紀事報》採訪時說，「我認為我對社會有責任，這個責任就是確保我的孩子成為一個對社會有貢獻、而且守法的公民。」