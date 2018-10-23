2018年10月23日 12:13 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

19歲最美電焊工！拿下面罩飄仙氣 超強技藝男人都跪了(影片來源/youtube/TOK)

不少人對於粗活的印象，都是由男性勝任，但其實女性也不比男性愻色。俄羅斯一名電焊工，在今年8月參加世界技能組織（World Skills）焊工大賽奪冠，讓人出乎意料的是，她竟是一名19歲的正妹，讓許多人眼睛為之一亮，更大讚她是「最美電焊工」。

19歲的黛安娜(Diana Bagautdinova) 畢業於莫斯科建築學院，學習供暖系統設計，3年前因在學校培訓時接觸焊接，從此愛上金屬焊接的感覺，黛安娜透露「我對焊接工藝非常著迷。當看見燃燒的火花，將金屬焊接在一起時，畫面真得很美」，之後在老師的介紹下，參加世界技能組織（World Skills）比賽。

而世界技能組織（World Skills）比賽，主要比技術人員的技藝，焊工比賽分為四部分，需展示各種焊接方式、不同種類金屬等，最終黛安娜也從中脫穎而出，擠下20名男性奪冠，黛安娜表示「朋友對我的愛好很吃驚，但當我想放棄時，他們卻反過來鼓勵我」，對於女兒去參加比賽，黛安娜的母親也感到驚訝。

不過焊接被視為危險工作，當比賽中出現女性時，所有人都很驚奇，黛安娜提到「不過他們非常有禮貌，但我壓力很大，畢竟現場男性對她一視同仁」，而她不希望僅僅被冠上「電焊工女孩」的稱呼，而是優秀技術人員的頭銜。她也在學院裡開辦了焊接班，希望有更多人可以接觸這行。

目前她進入莫斯科交通大學讀書，未來打算從事焊接工作，她也希望能進入世界技能組織國家隊，代表俄羅斯參加世錦賽為國爭光。而黛安娜對於去夜店狂歡等事並不感興趣，對於電焊工是否為影響她交往生活，單身的她表示「一個人若是真的愛你，他就會接受你的全部，包括你的愛好」。