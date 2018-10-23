「滾回來給老子睡！」他硬上女同學 被阻嗆：綠茶錶裝清純

他硬上女同學 被阻嗆：綠茶錶裝清純(示意圖/達志影像)

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男女單獨出遊，就代表有好感嗎？大陸一名女學生近日上網爆料，和班上一名男同學出門，當天晚上對方竟闖進她的房裡想「硬上」，她馬上阻止還被對方嗆：「別跟我裝清純，為什麼不讓老子睡？」還威脅要把偷拍的照片放上群組，女學生氣得揚言要報警。

綜合陸媒報導，女學生表示自己在出遊前就跟對方說清楚，這次是很單純的旅遊，對男同學完全沒有興趣或好感，為了要避嫌還訂了兩間房分開睡，男同學也說：「就是搭個伙那麼簡單，肯定不會想有歪想法」。

「滾回來給老子睡！」他硬上女同學床 被阻嗆：綠茶錶裝清純 兩人的對話紀錄。(圖/取自網易新聞)

沒想到，當天晚上男同學偷了房卡，闖進了女學生的房裡並爬上床企圖想要性侵，女學生逃脫後去住別家飯店並傳訊給對方：「你半夜跑到我床上扒我衣服，你怎麼這麼噁心呢，我平時看走眼了是吧，真沒有想到你是這種人」，對方卻惱羞成怒的說：「你不熟幹嘛和我一起出遊？」、「別給你臉不要臉，少在那邊給我裝清純！」、「實話告訴你，穿吊帶褲還有紋身的都是公車」，女學生看了回：「穿吊帶褲是因為我喜歡，紋身是因為手臂之前有燙傷」，對方卻威脅她：「現在要馬立刻滾回來和老子快活要馬滾蛋，我把昨晚偷拍你的照片發到同學群組去」，她回：「要麼，就是我報警。」

「滾回來給老子睡！」他硬上女同學床 被阻嗆：綠茶錶裝清純 女學生揚言要報警處理。(圖/取自網易新聞)

兩人的對話被放上網路後，男同學立刻被網友罵翻，「噁心，有病嗎？」、「太誇張了吧，真的是渣男！」，但也有人提醒這位女同學要懂得自保，更有人引用知名作家韓寒說的話：「一個女的如果答應跟一個男的單獨吃飯、單獨看電影，就是答應跟這個男的上床了。」

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