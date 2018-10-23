「錢又賺不完」老闆跑馬關店3周末 霸氣讓員工放有薪假

「錢又賺不完」老闆跑馬關店3周末 霸氣讓員工放有薪假(圖翻攝自/成都商報)

友善列印
／綜合整理

這種霸氣的老闆已不多見了。大陸四川省成都市一間燒烤店，近日在店裡貼出「世界那麼大，錢又掙不完，老板要去跑馬拉松去了」的公告，更一次連休三個周末，讓客人想訂位也連連撲空，甚至讓員工「放有薪假」，讓不少人直呼很霸氣。

根據《成都商報》報導，34歲李曌靖在金牛區泰宏路上，開了一間燒烤店，至今已開業4年，創業動機是因自己愛喝酒，且每日要喝15瓶左右，而妻子也會幫忙做下酒菜，兩人便獲得靈感，決定擺起路邊攤，沒想到生意蒸蒸日上，如今竟開了一間店，而店裡約14桌，夫妻倆底下有3名員工。

李曌靖因愛吃，曾經胖到快100公斤 李曌靖因愛吃，曾經胖到快100公斤(圖翻攝自/成都商報)

而吃喝未運動的日子，也導致李曌靖體重不斷攀升，甚至重達200斤(近100公斤)，在2016年體檢時，他發現疑似有患糖尿病、痛風的風險，這個結果嚇壞他，下定決心要減重，運動期間遇到一群50、60歲中年人，教導他如何慢跑、增加肌耐力，如今他也養成跑步的習慣，只要一有空就會去運動，如今瘦到剩145斤(約72公斤)。

李曌靖為了跑馬拉松，加上想順便帶妻子出遊，因此在店裡貼出公告「世界這麼大，錢又掙（賺）不完。老闆要去跑馬拉松了，沒看錯就是連到關3個周末」，由於不少客人打電話來訂位，但卻一直撲空，因此他才想出這個方式告訴客人「以前有事關門，每天約有5、60人電話打過來問，貼出來大家就一目了然了」。

34歲李曌靖為了健康跑馬拉松，如今瘦到剩145斤(約72公斤) 34歲李曌靖為了健康跑馬拉松，如今瘦到剩145斤(約72公斤)(圖翻攝自/成都商報)

而此次跑馬活動，主要以至閬中和西昌遊玩為主，馬拉松是否會得獎並不在意，而對於連關三個周末是否影響生意，李曌靖則霸氣表示，並無經濟壓力，想趁年輕時出去走走「錢肯定要少掙不少，但反正錢也掙不完，世界那麼大我想出去看看」、「大家一起放假，員工都是帶薪耍假」。

辣媽開趴慶離婚！萌兒子狂翻白... 同事包結婚禮金「1314元」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。