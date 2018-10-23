「錢又賺不完」老闆跑馬關店3周末 霸氣讓員工放有薪假

2018年10月23日 14:46 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

這種霸氣的老闆已不多見了。大陸四川省成都市一間燒烤店，近日在店裡貼出「世界那麼大，錢又掙不完，老板要去跑馬拉松去了」的公告，更一次連休三個周末，讓客人想訂位也連連撲空，甚至讓員工「放有薪假」，讓不少人直呼很霸氣。

根據《成都商報》報導，34歲李曌靖在金牛區泰宏路上，開了一間燒烤店，至今已開業4年，創業動機是因自己愛喝酒，且每日要喝15瓶左右，而妻子也會幫忙做下酒菜，兩人便獲得靈感，決定擺起路邊攤，沒想到生意蒸蒸日上，如今竟開了一間店，而店裡約14桌，夫妻倆底下有3名員工。

李曌靖因愛吃，曾經胖到快100公斤(圖翻攝自/成都商報)

而吃喝未運動的日子，也導致李曌靖體重不斷攀升，甚至重達200斤(近100公斤)，在2016年體檢時，他發現疑似有患糖尿病、痛風的風險，這個結果嚇壞他，下定決心要減重，運動期間遇到一群50、60歲中年人，教導他如何慢跑、增加肌耐力，如今他也養成跑步的習慣，只要一有空就會去運動，如今瘦到剩145斤(約72公斤)。

李曌靖為了跑馬拉松，加上想順便帶妻子出遊，因此在店裡貼出公告「世界這麼大，錢又掙（賺）不完。老闆要去跑馬拉松了，沒看錯就是連到關3個周末」，由於不少客人打電話來訂位，但卻一直撲空，因此他才想出這個方式告訴客人「以前有事關門，每天約有5、60人電話打過來問，貼出來大家就一目了然了」。

34歲李曌靖為了健康跑馬拉松，如今瘦到剩145斤(約72公斤)(圖翻攝自/成都商報)

而此次跑馬活動，主要以至閬中和西昌遊玩為主，馬拉松是否會得獎並不在意，而對於連關三個周末是否影響生意，李曌靖則霸氣表示，並無經濟壓力，想趁年輕時出去走走「錢肯定要少掙不少，但反正錢也掙不完，世界那麼大我想出去看看」、「大家一起放假，員工都是帶薪耍假」。