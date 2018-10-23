蹲路邊吐遭輾到全身骨折 駕駛「以為路不平」肇逃

2018年10月23日 15:08 王佐銘

本月12日，大陸廣東珠海發生了一起駭人的車禍事件，當時一名男子正在路邊嘔吐，沒想到卻遭一輛自小客車輾過，導致男子全身骨折，送醫後所幸沒有生命危險。不過駕駛卻以「以為路不平」為由，輾傷男子後便離去，雖然事後有前往警局自首，但仍遭到行政拘留15天，罰款人民幣2000元(約1萬台幣)。

男子蹲路邊吐遭輾到全身骨折。(圖/翻攝自網易)

綜合陸媒報導，這起事件發生在12日晚間11點28分左右，當時一名男子因為身體不適蹲在路邊嘔吐，但是後方的駕駛卻沒注意到人，便開著黑色休旅車直接將其輾了過去。

駕駛疑似天黑沒看到男子。(圖/翻攝自網易)

透過網路上所流傳的畫面可以看到，休旅車輾過男子時，有劇烈的震動了一下，而遭輾的男子還被捲入了車底，翻滾了幾圈，直到撞到一旁的平台才趴地不動。據了解，駕駛表示當時以為是路不平，便離去，直到回到家才驚覺自己闖下大禍，才前往警局自首。

駕駛輾到人後「以為路不平」肇逃。(圖/翻攝自網易)

據悉，該名遭輾的男子被目擊者送醫後，經診斷發現他全身有多處骨折與挫傷，傷勢相當嚴重。不過不幸中的大幸的是，經過治療後，成功撿回一命。而肇事逃逸的駕駛，最後被行政拘留15天，與罰款人民幣2000元。