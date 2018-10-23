同事包結婚禮金「1314元」 新娘氣炸：18人合包

2018年10月23日 15:49 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

結婚禮金怎麼包，一直是一門學問。大陸湖北一名新娘日前舉辦婚禮，但當天同事竟只出席兩位，讓她感到相當尷尬，而婚禮結束後，新娘還收到同事轉帳的紅包，18人合包「1314元」，更標示祝賀他們「一生一世相愛」，這讓新娘氣得大罵「根本是欺負人吧！」。

26歲徐姓新娘與男友相戀多年，兩年近日決定結婚，並先後在各自老家，舉辦婚禮宴請親戚，最後再回重慶宴請同事、朋友，徐女在宴客前就發喜帖給同事，大家也紛紛給予祝福，並表示會到現場祝賀，豈料到婚宴當天，同事20人卻只來了部門主管及一名同事代表。

相較於新郎那的熱鬧情景，徐女更是尷尬的下不了台，不僅如此，待婚宴結束後，她又收到同事轉帳的紅包，只見金額為1314元，更表示這是部門所有人合包的，祝福他們「一生一世都相愛」。這讓新郎笑的詢問「1314元，平均一個同事73元，這種包法還是第一次見到，你跟同事關係有多差？」。

徐姓新娘氣瘋說「這是不是有點欺負人了？」，表示同事先前結婚，她都盡量到場，就連不是很熟的，禮金也不會少於300元，若包少於300元，還會尷尬到不敢拿出來，認為這是同事故意氣她的，因先前他們曾在工作上發生糾紛，儘管很氣憤，但因還在同間公司上班，所以也不想撕破臉。

親友得知後，也紛紛給予安慰「同事們都是表面朋友，不要對他們太實在」、「這幾個同事確實不太厚道，這便宜占了有什麼用？」、「不到100塊錢就看清了一個人，你不虧」，不過也有人認為「就是恭喜祝賀一下而已，你還指望著發財呢！」、「人都來了是不大厚道，人都沒來心意到了就行了」。