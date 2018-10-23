「如何讓小孩戒掉玩具？」 外國媽分享育兒經卻遭網狠批

2018年10月23日 16:10 賈恩祺

大部分小朋友都很喜歡玩玩具，而且近年3C產品盛行，不少很小的小孩也在使用3C產品，讓很多家長很頭痛，不知該如何制止，日前，外國一名媽媽在網上分享自已如何幫小孩戒掉玩具的經過，卻讓網友痛批「不尊重小孩」！

這名媽媽和她的丈夫，在今年6月份的時候帶著自家6歲和3歲的兩個女兒到美國佛羅里達州的奧蘭多爬行動物世界玩耍，大女兒很想要在禮品店販售的一隻恐龍娃娃，但媽媽認為她的玩具已經很多了，因此拒絕，沒想到大女兒在這之後一路表現出悶悶不樂的態度，回家路上媽媽問她們今天看了哪些爬行動物，女兒卻一個也不記得，進而惹怒了媽媽，認為女兒因為一個玩具，而不享受和家人在一起的時光，甚至注意力、觀察力都變差了。

房間整理好後的模樣(圖/翻攝於Living Well Spending Less)

回家後，這名媽媽經過再三的考慮，決定把女兒房間內的所有玩具都沒收，甚至連放在床上當擺飾的小被子也通通收走，而女兒只是在旁邊默默看著一切，原本媽媽還有點擔心女兒會不適應，沒想到她卻變得十分乖巧安靜。四周後全家人又再度出遊，女兒也沒有再吵著要買玩具，而是安靜的看著展示櫥窗，媽媽很開心，覺得女兒終於學會「享受當下」。

文章發布後，一開始有很多其他的媽媽紛紛留言響應這位媽媽的做法，認為終於有辦法可以管管孩子，但時間一久，越來越多網友認為這樣的做法欠佳，留言指責媽媽「孩子們不是變乖了，而是被自己的媽媽傷害了」、「這種作法只會讓孩子不再信任你，並且以後當她們要和你提出要求時，會變得非常焦慮」、「她們只會覺得自己是被懲罰了」，也有許多網友呼籲家長要站在孩子的立場思考，尊重孩子的每個決定，太過於武斷反而容易帶給孩子傷害。