迎新趴學長姐「豪請100杯shot＋拿豬頭灌酒」 新生醉爆慘死！

2018年10月23日 16:27 王佐銘

英國2016年時一名大一男學生因為在學長姐舉辦的迎新趴中疑似喝了太多的酒，最終導致他身亡。據悉，該場派對相當瘋狂，學長姐不但豪請學弟妹100杯shot外，更有人拿豬頭當作喝酒容器又或者對喝醉的學弟妹剃頭等。行徑相當荒謬，直到有學弟因醉酒身亡，這類的活動才遭到校方禁止，不過至今尚未有人被處分。

綜合外媒報導，2016年時英國Newcastle University(新堡大學)農學院學長姐為了想讓新進的大一生能更加融入群體，便舉辦了夜店迎新趴，整場派對大約有30人參加。當時他們到店後，學長姐便點了100杯伏特加shot給大家喝，還有人瘋狂到拿豬頭當容器裝酒豪飲，可說是玩得相當瘋狂。

男大生Ed與新堡大學。(圖/翻攝自chroniclelive.co.uk/news)

然而剛20歲的新生Ed Farmer也參與其中，當時因為他已經嚴重酒醉，但因為派對還沒結束，一行人將他帶離酒吧並前往其中一名友人家，全身乏力的他到場後當場倒地不起。眾人玩瘋，更有人直接把醉暈了Ed的頭髮剃掉一半。

最終Ed在地上躺了約4個小時，眾人才發現大事不妙，雖然緊急將他送往醫院，但最後仍不幸身亡。據悉，當時Ed體內的血液酒精濃度超過人體的上限5倍，相當嚴重。

對此，自從Ed意外喪命後，這類含有大量酒精的活動全部被校方禁止，不過整起事件的所有參與人、舉辦人目前都尚未遭到起訴，不過日後會有為期5天的聽證會將舉行，以盼還給Ed家屬一個公道。

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