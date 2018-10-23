自私嗎？為救病兒 夫妻執意生第二胎...網砲轟：失職父母

2018年10月23日 16:22 林孝芸

福建泉州一對雷姓夫婦2人都是地中海貧血症的基因攜帶者，但在四年前他們仍堅持生下兒子「晨晨」，他飽受著重型乙型地中海貧血症的折磨，必須要定期輸血才能維持生命。為了救晨晨，他們決定生第二胎，希望靠臍帶血移植幫助他延續生命，但這個決定卻讓他們受到網友的批評，瘋狂指責：「自私的父母！」

根據《看看新聞》報導，晨晨今年四歲，他出生半個月時，被診斷出患有重型乙型地中海貧血症，每三個星期就要輸血一次，每次輸血要花上5千人民幣(約為新台幣22311元)。雷先生是一名裝修工人，薪水並不高，面對兒子龐大的醫藥費，對他們夫妻倆來說實在是個非常大的壓力。夫妻倆無意中得知可透過臍帶血移植得到治癒，便果然決定生第二胎救兒子。

雖然成功率極低，夫妻倆還是決定嘗試。(圖/取自看看新聞)

因為兩人都是地中海貧血症基因攜帶者，能生下健康寶寶的機率只有25%，而這個寶寶能和晨晨成功配對的機率也只有16分之3，但兩人還是決定生下第二胎。幸好，生下的女兒非常健康，臍帶血也與晨晨配對成功。

但這個好消息曝光後，卻被網友砲轟，不少人都認為雷姓夫婦很自私，「這對女兒不公平吧！」、「覺得這對父母很自私」、「這對父母太失職了吧」、「萬一生出來的小孩不健康怎麼辦，不就還好很健康？」，但也有人體諒兩人的決定：「這是一個很困難的決定，希望兩個寶寶都很健康。」