正妹女大生遭綁架性侵 惡狼用40kg巨石狠敲頭骨當場慘死

2018年10月23日 17:09 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

南非有一名南非女大學生漢娜(Hannah Cornelius)和朋友聚會後，堅持開夜車送好友回家，途中遭到4男綁架帶到荒野性侵，最後更用重達40公斤的巨石砸死她，並棄屍在路邊草叢，相當悽慘。

綜合外媒報導，南非斯泰倫伯斯大學的一名二年級女學生漢娜在去年5月的一個晚上，跟朋友聚會後決定送有喝酒的朋友馬許(Marsh)回家，怕他一個人在路途中遭遇不幸；豈料開車抵達馬許住處外，有4名壯漢衝上車綁走他們，還搜刮車內值錢的物品。

漢娜和馬許被他們開車載到離公寓有18公里距離的郊外，他們先將馬許拉下車拖到灌木叢毒打，拳打腳踢到他暈過去為止；而漢娜則是被4名男子拖到另一處灌木叢中性侵，甚至虐打她。後來馬許恢復意識後，逃回家中報警，但他萬萬沒想到漢娜已經死在路邊。

後來漢娜的屍體經檢驗後，法醫阿布罕表示，她的手臂有嚴重瘀傷，而頭部遭到至少兩次岩石重擊，是造成死亡的最大原因，她的顱骨已碎裂，「頭骨是非常強壯的骨頭組成，若非遭到極大力量重擊不可能破裂」。

這起案件日前才進入最終審理，虐殺漢娜的4名嫌犯分別是維特伯(Vernon Witbooi)、帕森斯(Geraldo Parsons)、尤里斯(Nashville Julius)和尼伯克(Eben Van Nieberk)，而開庭時殺人證物在法庭上被展示引起驚呼，因為是一顆高60公分、重達40公斤的巨石；據悉，這顆巨石本來是事發地點為了防止動物和人掉入洞口所設置的，卻意外成了殺人兇器。