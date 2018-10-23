冰箱驚見「超大喇牙叼死鼠」狂奔 19秒影片萬人嚇歪

網友去鄰居家，意外驚見超大喇牙叼著死老鼠。(圖/翻攝自影片)

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大部分民眾都曾看過像是蜘蛛巨大版的可怕生物－台灣俗稱的「喇牙」，牠時常出沒在住家陰暗處，為的就是捕食人們最害怕的蟑螂、蚊子等害蟲。不過近日網路上一段兩年前的影片又瘋傳了起來，原來「喇牙」不只會捕蚊蟲，牠竟連死老鼠也都抓！

2年前，澳洲駐在昆士蘭的一名男網友Jason Womal有天到鄰居家時，意外看見一隻「喇牙」叼著一隻體型跟自己差不多大的一直死老鼠，正在冰箱邊「飛簷走壁」讓他見狀後簡直快嚇壞，並趕快把這駭人的一幕錄了下來。

當時一將影片上傳後立刻一度引起網友們瘋狂分享與轉載，沒想到過了兩年後，這段影片又再次於網路上發酵，至今已經有將近2389萬次的瀏覽量、將近30萬次的分享、9.4萬則留言與5.1個讚。

對此，當時錄下影片的Jason則幽默地表示自己並沒有殺害該隻「喇牙」，反而是收養了牠並幫牠取了個名字叫Hermie，這樣就能在小鎮經營自己的「殺戮事業」，另外牠還有支付租金給他們。

據了解，這種生物並不會結蜘蛛網，不會對環境造成髒亂，且會積極補食蟑螂等惱人昆蟲。只要家中蟑螂被消滅的差不多，就會自動消失，前往下一個「捕食場」。另外，牠本身沒有毒性，老一輩總是會提起「喇牙潑尿」，表示被喇牙爬過之處皮膚就會潰爛，實際上也證實只是謠言。

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