跟貓狗互動男嬰眼染「11條寄生蟲」 取蟲影片曝光！

跟貓狗互動男嬰眼染11條寄生蟲。（圖／翻攝自影片）

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中國日前傳出一起５月大男嬰疑與貓狗互動後，眼睛意外感染寄生蟲的駭人事件！據悉，當時父母在寶寶眼中發現有「白色物體」正在亂竄，緊急送醫後，才知道寶寶眼睛內竟有11條活生生的寄生蟲成蟲，經手術後，才成功取出。近日取蟲影片曝光，頓時嚇壞國內外網友！

跟貓狗互動男嬰眼染「11條寄生蟲」 取蟲影片曝光！ 5月大男嬰眼染寄生蟲，醫生夾蟲影片曝光！（圖／翻攝自影片）

綜合外媒報導，這起事件發生於本月17日的大陸西安，據看診的醫生指出，當時接診嬰兒後，便發現他眼瞼內藏有許多寄生蟲，之後更確診感染了「結膜吸吮線蟲」(Thelazia callipaeda)。雖然這類型的取蟲手術難度相當低，但是因為該名男嬰是相似案例中年齡最小的，由於無法配合手術，且因成蟲與蟲卵可能藏匿，因此讓整個手術的難度大大增加。

之後在醫療團隊們討論下，才一同決定將男嬰全身麻醉，再拿小鑷子與淚道沖洗手術成功移除眼內的寄生蟲。而手術的21分鐘內，醫生相當熟練地從他眼內夾出數量高達11條的線蟲成蟲，讓他們深感震驚。

據悉，男嬰眼睛會感染寄生蟲的原因是因為日前曾與鄰居的貓狗接觸，因此才會發生如此驚悚的事件。然而男嬰感染的結膜吸吮線蟲為大陸一百年來的首例，目前雖然他雖靠手術取出了全部的線蟲成蟲，但仍需要住院觀察並接受後續的治療。

對此，醫生表示，近年來國內外有越來越多民眾因為接觸寵物而感染眼部疾病，因此需要特別注意貓、狗的衛生。若有發現孩子因為接觸動物導致眼睛紅腫疼痛等，就得立即就醫，以免讓無法挽回的憾事發生。

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