跑一半骨折！女選手「雙膝爆血」爬完比賽 網批：最壞示範

跑一半骨折！女選手「雙膝爆血」爬完比賽 網批：最壞示範（圖／翻攝自YouTube）

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/ 綜合報導
（影片/來源自YouTube，如遭刪除請見諒）

第四屆全日本企業女子驛站接力賽初賽，本月21日正式開跑，但比賽過程中卻有一段意外插曲引發外界熱議。一名選手飯田怜比賽時不慎跌倒導致脛骨骨折，沒想到她卻忍痛跪爬了200公尺，消息傳出後，有人認為是運動家精神，但也有人痛批主辦單位，覺得應馬上暫停比賽，不該讓選手這樣傷害自己。

綜合日媒報導，代表岩谷產業出賽的19歲選手飯田怜在比賽過程中不慎跌倒、右脛骨骨折，但距離下一棒接力區還有200、300公尺的距離，飯田怜堅持不放棄，跪地爬完全程，雖然岩谷產業的教練廣瀨永和發現後，立刻向大會申請棄權，但消息傳達到評審時，飯田怜已經爬到距離接棒選手的15公尺處，因此大會並未中斷比賽。

跑一半骨折！女選手「雙膝爆血」爬完比賽 網批：最壞示範 飯田怜堅持爬完全程，引發外界熱議。（圖／翻攝自YouTube）

最後飯田怜爬了約200公尺、5分鐘，雙膝和手掌都破皮，鮮血直流，觀眾也紛紛替她加油，下一棒隊友更是感到不捨流淚。經過醫生診斷，飯田的傷勢需要3至4個月才可痊癒，短期內無法再參加比賽。

消息傳開後引發熱議，許多人大讚飯田怜相當有運動家精神，也認為應該尊重選手個人意志；不過更多人認為，主辦單位的醫護人員看到這樣的場景應該主動阻止她，強迫終止比賽，不該讓選手繼續傷害自己，而飯田作為運動選手，竟然沒有保護自己，根本是最壞示範，不該把這件事當作佳話。

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