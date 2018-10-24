渣男「花5元騙90元＋一包菸」 老闆無奈PO網：報警不會理

渣男「花5元騙90元+一包菸」 老闆無奈PO網：報警不會理(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

經營商店真的很頭痛，最怕遇到騙錢的客人！日前大陸河南有一名雜貨店老闆遇到套路深的男顧客，對方要買菸卻只花了5元(約新台幣22元)，還騙走他90元(約新台幣446元)和一個打火機，讓他十分無奈；儘管有人建議他報警處理，他也自認倒楣地表示，「警察也不會理」，只希望當地人能多藉此警惕自己別輕易受騙。

綜合陸媒報導，20日河南信陽有一名中年男子到雜貨店買一包香菸，馬上從錢包拿出100元(約新台幣446元)付錢，但隨後又改口說有零錢，就直接把錢拿回來，再拿出5元(約新台幣22元)給老闆；接著又表示再加買一個打火機，一來一往的對話，讓老闆誤以為自己收下男子的100元(約新台幣446元)，竟又找零90元(約新台幣446元)給對方，來來回回免費送上一包菸又外加90元(約新台幣402元)。

老闆認為報警也沒用，因為自己被騙的錢不多。 老闆認為報警也沒用，因為自己被騙的錢不多。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

事後老闆越想越不對勁，調閱監視器錄器才發現自己被買菸男的話術和詐騙手法擺了一道；後來有鄰居問為什麼不報警處理，他無奈地表示，「100元(約新台幣446元)報警，警察會理你嗎？」。不過，老闆最後選擇將影片分享到網路上，希望當地其他商家都能注意到，不要再有其他人受騙。

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