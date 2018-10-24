外星人的傑作？南極驚見「超級方正」大冰山 神切面網驚呆

南極「超級方正」大冰山竟是大自然的鬼斧神工。(圖/翻攝自TWITTER)

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由於全球暖化的緣故，南北極冰山漸融，環保人士開始擔心極端氣候下，融化的冰山將會對環境帶來極大的影響，因此許多人相當關心冰山的變化。沒想到近日，南極拉森冰棚區竟然出現了一座形狀超級方正且切割面超完美的巨大冰山，讓人紛紛懷疑是外星人切的，不過日前就有專家出來解釋這個神奇的現象，竟然是大自然的偉大傑作。

綜合外媒報導，日前美國NASA發布了一張照片，畫面中可以清楚地看到一座冰山從海中漂浮著，其周圍的切面相當完美，各個側面都鋒利接近90度，然而頂部相當平整，簡直就像一把巨刀筆直切割下來，讓網友們相當懷疑究竟誰有這麼大的本事能把冰山切割的這麼巧奪天工。

對此，就有科學家與地質學家出面解釋，由於大家習以為常的冰山是有尖端的模樣，因此這種冰山就鮮少人知道。據了解，這種冰山稱之為「平頂冰山」，屬於較年輕的冰山，因為風與海浪將冰山的垂直面完美侵蝕，才會呈現如此鬼斧神工的完美模樣。

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