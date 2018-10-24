西索是你？男大便遭人持剪狂追 這樣回擊獲判免刑

2018年10月24日 08:18 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

日本知名漫畫《獵人》，曾有一段劇情是反派在廁所大便時遭人攻擊死亡，現在台灣也發生類似事件，一名男子在大安森林公園一處公廁大便完，竟遭一陌生人持剪刀狂追，引發討論。

根據了解，當日傍晚楊男開車經過大安森林公園突感便意，因此急忙停車後衝入公園內公廁大便，但才進去幾分鐘，就聽到外頭有人在叫囂，讓他非常緊張。上完離開隔間後就看到一名喝得爛醉的陳姓男子，一直對他胡言亂語，疑似認錯人。對此楊男就沒理會直接離開準備開車走人。

沒想到這行為讓陳男相當不滿，拿出剪刀就朝楊男衝去，楊男嚇到趕緊從車上拿出鐵棒自衛，將陳男的頭當木魚，連敲三下，痛得陳男抱頭亂竄，隨後趕到的警察認定陳男無故攜械又施以暴行，依違反社會秩序維護法裁罰3000元。不過事後陳男不服被打又被罰控告楊男傷害罪。

對此法官勘驗監視器後，發現陳男酒後認錯人胡鬧，才持鐵棒回擊，屬於正當防衛，隨後考量陳男傷勢並不嚴重，楊男之舉情有可原，諭知免刑，以啟自新，全案仍可上訴。

這劇情神似漫畫獵人，引發討論。（圖／截取自網路）

不過這起事件也在網上引發熱烈討論，「大便真的要小心請大家告訴大家」、「台灣西索！」、「以後上廁所要帶武器了」、「我以後也要在車上放球棒了」、「原來是幻影旅團在大便」。