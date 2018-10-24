偷情床塌變癱瘓！情夫承諾照顧她 3周後改娶新歡

2018年10月24日 08:38 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

偷情偷到小三癱瘓，就該負責任照顧對方。英國一名55歲富商與妻子結婚，兩人因家庭問題分居，豈料他竟與46歲美容師發生婚外情，兩人在床上親熱試圖換體位時，床竟突然塌下來，造成美容師癱瘓，富商之後承諾會照顧對方，沒想到才三周就受不了，改娶新歡過著幸福的日子。

富商馬歇爾（John Marshall）與48歲妻子蘇（Sue）結婚19年，育有兩名就讀中學的女兒，不過夫妻倆最終因婚姻產生問題，並於2013年5月15日簽分居協議，藉此緩和氣氛，但同月馬歇爾就勾搭上美容師布斯比(Claire Busby)，兩人看對眼並發生婚外情。

馬歇爾與小三約會時，兩人開心在床上親熱，就在布斯比試圖換體位時，床竟突然塌下，她直接摔在地上，痛到爬不起來，手臂與雙腿都失去知覺，馬歇爾起初以為是開玩笑，直到發現事情嚴重性，趕緊叫救護車，這起婚外情也因此曝光，而布斯比因摔下造成脊椎受傷，下輩子僅能靠坐輪椅活動。

美容師布斯比(Claire Busby)因床塌，導致她脊椎受傷癱瘓(圖翻攝自/太陽報)

而此事也讓蘇與孩子心碎，而馬歇爾甚至向妻子表示，對於布斯比的事深感自責，因此要搬至蘇格蘭照顧她，蘇也認清自己無法挽回這段婚姻，因此也至法院訴請離婚，更懷疑丈夫在未分居前，可能就已偷吃，但她也不想再追究「這很痛苦，在法庭上我還要聽他們床上的細節，我不想再與他們有關係，女兒們對此也很傷心」。

雖然馬歇爾曾表示要照顧布斯比，但兩人相處三周後，他就受不了並向朋友傾訴，自己無心照顧對方，最後甚至與新歡結婚，並與第三任妻子搬至史特靈生活，過著幸福的日子。而布斯比頓時失去支柱，隨後向床鋪業者Beds Are Uzzz提告求償100萬英鎊（約新台幣4018萬元），而業者則認為，床鋪合格且由專業人士組裝，因此並非他們的疏失。