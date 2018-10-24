女友瘋手遊！男子崩潰貼文靠北 釣出本尊GG了

女友瘋手遊！男子崩潰貼文靠北（示意圖／中時資料照）

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/ 綜合整理

常常有網友在網路抱怨自己的另一半常常只顧玩遊戲、不理會自己，日前就有一名男子在臉書專頁「靠北女友」貼文，指出自己與女友是遠距離戀愛，但她卻常常顧著玩手遊不理他，引發討論。

女友瘋手遊！男子崩潰貼文靠北 釣出本尊GG了 男子與女友的對話記錄。（圖／截取自臉書）

男子貼出與女友的對話記錄，照片中可以看到男子先事抱怨女友「好奇怪，為什麼你到晚上就消失了」，而過了40分鐘還是無聲無息，馬上打電話過去還是無人回應。過一陣子後女友才回傳「...我在打傳說」，讓男子大崩潰「不要打了啦，你都不陪我，不要打了，你今天都沒有陪到我，你知道嗎？還是你覺得我不需要陪？」，但女友仍然冷漠對待，最後只好貼文靠北「妳在台中，我在高雄 ，遠距離已經沒機會相處了，妳確(卻)為了打傳說完全不理我？？我他X真的問號？？」。

女友瘋手遊！男子崩潰貼文靠北 釣出本尊GG了 本尊親自回應，放話那就分手。（圖／截取自臉書）

對此看過的網友紛紛留言表示「靠腰喔 幹打傳說最怕有你這種87來鬧」、「我都直接封鎖，打個遊戲也要吵煩不煩啊？」、「你沒能力帶她上分就不要妨礙她打遊戲，真的想相處自己去練角！我也是這樣陪男友的」，此外當事人也在底下留言「就說在打傳說了，你是怎樣，一直傳貼圖一直傳貼圖，就叫你等我了，沒耐心就分手啊，你在大便的時候，我一直敲門叫你出來，你爽嗎？」

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