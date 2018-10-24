要男友家幫出50萬買房 準新娘被嫌「這價錢能買越南的」

2018年10月24日 11:02 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少情侶相戀已久，但總在婚前因錢的問題而分手。最近一名女網友提到，由於金錢壓力，導致她與男友交往3年仍未結婚，最近在男方父母施壓下，才決定步入婚姻，但她希望兩人能有自己的家，於是請男友那方幫出頭期款50萬，豈料卻被對方酸「死愛錢、現在100萬就能買到烏克蘭」，讓她身心靈感到受傷。

一名女網友在《mobile01》提到，39歲的她與41歲男友交往3年，因男方有傳宗接代的壓力，且他們都需養原生家庭，因此仍租套房未結婚，直到男方父母施壓，假若兩人今年不結婚就分手，他們才打算要步入婚姻。

由於原PO希望能有自己的家，不希望兩人老了還在租屋，因此決定省下聘金、婚宴、婚紗等費用買房，「請男方回去和家人說，把這些錢請他家幫忙出買房頭期50萬，其餘頭期和房貸我來扛，孩子就讓男方養」。豈料男方家人得知後，堅持要用兩人姓名買房。

買房一事成為兩人分手的導火線(圖/中時資料照)

不僅如此，男方家人還將原先的50萬殺至30萬，甚至酸她不愛人只愛錢，「房子總價400多萬男方只出30萬，而且還把辦婚禮錢省下來直接登記，這樣竟然還被嫌棄？」，讓她心裡感到很難過，便上網PO文詢問其他人意見。

有網友認為，若無法達到共識就分手「談判破裂就分了啊！有很多這樣的例子，不用怕，都不能為對方多想想，何必結婚？」、「結婚不就是要一起面對生活，怕就定個分手協議書吧！」、「要妳生也不付出什麼，出一張嘴就要妳生，買個房對方都斤斤計較了。如果生女的就慘了，這種家庭千萬不要嫁」。

不過也有人認為，買房應該靠自己「養到大出社會了剩下不就是靠自己嗎？父母也沒欠妳一棟房子」、「妳說男方房子400多萬只出30萬，男方是不是也可以說你生小孩都不出錢養？其實了不起就一人一半，房子頭期款共同出，房貸一人一半，小孩子花費就用公積金，要分清楚就乾脆都分清楚些也省麻煩」。

原PO最後補充，指由於男友上面有3個姊姊，因此無人能替他分擔，他每個月還需拿2萬回家，家人又施壓要他傳宗接代，「如果孩子生出來養孩子也是壓力，所以才會堅持房子買女方名字」，希望未來可以給自己一份保障，沒想到卻被嫌愛錢。

她更心碎的表示，男友的二姊甚至當面說「現在100萬就能買到烏克蘭，不然50萬也有越南的」、「現在沒人在給聘金了啦」，當時她儘管感到難過，但仍默默忍下來，心想男友待她還不錯，儘管有經濟壓力仍決定要結婚生子「但...現在看起來，我在他家人眼中真的連外籍新娘都不如」。