警發裸照約炮15歲少女 影片瘋傳妻卻求「請原諒他」

警發裸照約炮15歲少女遭人拍下。（圖／截取自影片）

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/ 綜合整理
（影片/來源自YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

戀童癖總是讓人相當反感，加拿大溫哥華就有一名有妻有子的警察知法犯法，約炮一名15歲少女，過程更是全被人拍下貼網引發討論，而他也在隔日就被警局革職。

警發裸照約炮15歲少女 影片瘋傳妻卻求「請原諒他」 男子發裸照及身穿警服的照片給少女。（圖／翻攝自網路）

根據了解，其實這起事件發生於兩年前，皇家騎警Dario Devic透過交友網站認識一名15歲少女Candace，兩人聊得相當熱絡，但Dario不顧自己是人夫、警察的身分，不斷傳訊表示想跟少女發生關係，甚至還傳了自己的裸照、警服照片給她，後來兩人相約在一處商場見面，但萬萬沒想到的是這名少女其實是反戀童組織「變態獵手」(Surrey Creep Catcher)所假扮的。

在該組織拍攝的影片中可以看到，當時Dario滿臉淫笑的與少女聊天，隨後該組織坦承身分，讓Dario當場變臉飆罵「Fuck」後轉身逃跑。但這支影片已經被「變態獵手」貼網引發熱議，而Dario也在隔天被警方革職，直到10月20日時判決才出爐，Dario被判軟禁在家4個月、12個月的監督期。他也在法庭上懺悔痛哭，表示對不起皇家騎警，更對不起自己的老婆。

對此Dario的老婆在接受記者采訪時表示，雖然丈夫犯下這樣的錯誤讓她相當心碎，但還是選擇原諒丈夫，「他已經付出了代價，他失去了自己夢想中的職業，希望大家原諒他。」

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