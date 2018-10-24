2018年10月24日 12:30 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

手扶梯失控加速！80人踩成一團濺血 驚悚影片曝光(影片來源/youtube/Комсомольская Правда)

機械失控常釀恐怖意外。義大利羅馬「共和國廣場」地鐵站（Piazza della Repubblica），日前發生手扶梯事失速事件，當時上面站滿近80名民眾，只見手扶梯不斷向下前進，民眾卻無法從中逃脫，造成20人以上受傷，甚至有人恐面臨截肢，而驚悚影片曝光後，也嚇壞不少人。

綜合外媒報導，23日俄羅斯足球超級聯賽「莫斯科中央陸軍足球俱樂部」球隊（PFC CSKA Moscow），前往羅馬參加「歐洲冠軍聯賽」賽事，吸引許多球迷到場觀賽，當時約有80名民眾，正在搭乘手扶梯，其中疑似有喝醉的球迷，興奮的在上面唱歌跳舞，激烈外力造成手扶梯支撐不住塌陷。

現場許多民眾都流血，現場相當恐怖(圖翻攝自/推特/@RBWorldorg)

而受損的手扶梯突然失控，失速的往下轉動，而上面的民眾根本反應不及，只能無助的任手扶梯宰割，所有人全擠成一團，有些人慘遭金屬片夾傷，直到手扶梯停止，現場驚聲尖叫，而手扶梯上更流滿血跡，而此次意外造成20人以上受傷，其中有7人傷勢較嚴重，還有1人恐面臨截肢手術。

而事發影片曝光後，已累積930萬人觀看，不少網友表示「這麼多人擠上手扶梯，這一定很危險」、「為什麼要在手扶梯上跳，讓民眾陷入危險當中」、「難道平時沒做檢修工作嗎？怎麼2018年還會發生這種事」。而目前「共和國廣場」地鐵站已關閉，詳細原因仍待調查。