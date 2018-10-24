史上最正！小隻馬司機笑容甜炸天 網暴動：想坐車了

生田佳那（Takana Iku）被譽為「最正司機」。(圖/取自推特)

友善列印

大家印象中的計程車司機，應該都是上了年紀的大叔或是伯伯吧？想遇到女司機的機率更是少之又少，而美女司機更是百年難得一見！但在日本就有一位正妹司機，因為亮麗的外表讓她一夕之間爆紅，更成為演藝圈的新星呢！

史上最正！小隻馬司機笑容甜炸天 網暴動：想坐車了 生田佳那當不成模特兒，改當計程車司機。(圖/取自sblele)

這位正妹司機叫生田佳那（Takana Iku），出生於1991年，年紀輕輕的她大學剛畢業，立志成為一名走伸展台的模特兒，因此一頭就栽進了演藝工作，但身高僅有150公分的她，常常成為經紀公司打槍的對象，那時的她非常迷網又挫折，對於未來更感到不安。但就在這個時候，她發現自己對「開車」竟意外的有興趣，因此萌生了「不如就當個計程車司機吧」的想法。

史上最正！小隻馬司機笑容甜炸天 網暴動：想坐車了 穿便服的她也超萌的！(圖/取自sblele)

決定目標後，她參加了計程車公司的訓練與考試，雖然考試的過關率只有20％，但她靠著努力練習順利的通過了考試，正式成為一名計程車司機。生田佳那亮麗的外表，讓許多搭過她的車的乘客都留下深刻的印象，照片更常被放上各大正妹網站，也因為她常在東京街頭出沒，因此經常收到平面拍照的邀請，更被許多節目、星探挖掘，意外讓她一夕之間成為演藝圈的新星。

現在的她除了開車外，也常參與平面拍攝、演戲，沒想到當了司機之後，反而讓她完成了畢業後的目標呢！

史上最正！小隻馬司機笑容甜炸天 網暴動：想坐車了 除了開車，她也會參與平面拍攝。(圖/取自sblele)

許多網友看完她的照片都十分驚嘆，紛紛留言：「好想坐她的車！」、「我怎麼都沒遇過這麼可愛的司機呢？」

19歲最美電焊工！拿下面罩飄...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。