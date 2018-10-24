史上最正！小隻馬司機笑容甜炸天 網暴動：想坐車了

2018年10月24日 14:27 林孝芸

大家印象中的計程車司機，應該都是上了年紀的大叔或是伯伯吧？想遇到女司機的機率更是少之又少，而美女司機更是百年難得一見！但在日本就有一位正妹司機，因為亮麗的外表讓她一夕之間爆紅，更成為演藝圈的新星呢！

生田佳那當不成模特兒，改當計程車司機。(圖/取自sblele)

這位正妹司機叫生田佳那（Takana Iku），出生於1991年，年紀輕輕的她大學剛畢業，立志成為一名走伸展台的模特兒，因此一頭就栽進了演藝工作，但身高僅有150公分的她，常常成為經紀公司打槍的對象，那時的她非常迷網又挫折，對於未來更感到不安。但就在這個時候，她發現自己對「開車」竟意外的有興趣，因此萌生了「不如就當個計程車司機吧」的想法。

穿便服的她也超萌的！(圖/取自sblele)

決定目標後，她參加了計程車公司的訓練與考試，雖然考試的過關率只有20％，但她靠著努力練習順利的通過了考試，正式成為一名計程車司機。生田佳那亮麗的外表，讓許多搭過她的車的乘客都留下深刻的印象，照片更常被放上各大正妹網站，也因為她常在東京街頭出沒，因此經常收到平面拍照的邀請，更被許多節目、星探挖掘，意外讓她一夕之間成為演藝圈的新星。

現在的她除了開車外，也常參與平面拍攝、演戲，沒想到當了司機之後，反而讓她完成了畢業後的目標呢！

除了開車，她也會參與平面拍攝。(圖/取自sblele)

許多網友看完她的照片都十分驚嘆，紛紛留言：「好想坐她的車！」、「我怎麼都沒遇過這麼可愛的司機呢？」