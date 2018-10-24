輸了就生氣！翁與前妻爭房產敗訴 氣得將房子炸毀

輸了就生氣！翁與前妻爭房產敗訴 氣得將房子炸毀(圖翻攝自/太陽報)

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若是我得不到，你也休想獲得。英國一名66歲老翁與妻子離婚後，因房產的問題鬧上法院，豈料最近法院判他敗訴，最終房子所有權歸給前妻，老翁對於這樣的結果，非常不滿意，一氣之下竟在家裡引爆瓦斯罐，將兩人炸傷，送醫後所幸都沒有生命危險。

綜合外媒報導，66歲伊恩（Ian Clowes）與前妻愛蓮（Elaine），在兩年前就已提出離婚，但之後因房子所有權問題打官司，原先打算將公寓分成兩部分，樓上讓伊恩居住，但最終因無法達到共識鬧上法院，豈料最近法院卻將房產所有權判給愛蓮，這個結果讓伊恩相當氣憤。

輸了就生氣！翁與前妻爭房產敗訴 氣得將房子炸毀 輸了就生氣！翁與前妻爭房產敗訴 氣得將房子炸毀(圖翻攝自/太陽報)

本月22日下午1時左右，伊恩被要求搬離房子，他一氣之下便在2樓引爆瓦斯罐，導致建築物2樓全坍塌，而伊恩與愛蓮都遭波及，由於伊恩最靠近爆炸點，因此傷勢較為嚴重，而愛蓮僅為輕傷，兩人送醫治療後，所幸都無生命危險。

鄰居史蒂芬（Steve Purton）透露，當時他正在家中組裝東西，沒想到外面就傳來爆炸聲，原先以為是炸彈引爆，接著就傳來房子倒塌的聲音，還有目擊人指出，愛蓮當時虛弱的從廢墟中爬出，而伊恩則是被醫護人員抬出，現場全布滿灰塵與磚塊。

最終伊恩被依蓄意破壞及危害生命等罪名被逮，而愛蓮出院後，也連忙回家查看狀況，並向鄰居道歉，而她飼養的4隻貓也不見2隻，讓她感到相當憂心，其姊姊表示，愛蓮身上還有許多傷痕，而且情緒相當驚恐，但很慶幸自己能幸運活下來。

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