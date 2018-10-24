驚悚！歌手MV挑戰「機翼行走」 結果飛機失控墜落慘死

2018年10月24日 15:05 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

每個歌手無時無刻都在挑戰自己，像是在專輯、MV中做出各種突破等等，有些危險行為甚至連粉絲看了都相當害怕，而現在就爆出加拿大歌手喬恩麥米瑞（Jon James McMurray）在新MV中挑戰在高空中飛行中的小飛機機翼行走，但卻遇上意外墜地身亡…

根據了解，喬恩相當熱愛極限運動，在以往拍攝的MV當中也會結合相關元素，這次他更是為了新歌MV挑戰「機翼行走」，在拍攝前他也練習好幾個月，但就在正式上場當天，他走到機翼最遠端時，飛機突然開始呈「螺旋式下降」，雖然當下喬恩有抓住機翼，但他放手的時候，飛機已經太接近地面，導致他沒有時間打開降落傘，最後墜地身亡。

外媒報導中指出，喬恩的遺體最後在一處農田裡發現，而飛行員與飛機都平安降落，目前當局正在進一步調查事件當中。