驚悚！歌手MV挑戰「機翼行走」 結果飛機失控墜落慘死

歌手喬恩MV挑戰特技，結果遇上意外摔下...（圖／截取自IG）

友善列印
/ 綜合整理

每個歌手無時無刻都在挑戰自己，像是在專輯、MV中做出各種突破等等，有些危險行為甚至連粉絲看了都相當害怕，而現在就爆出加拿大歌手喬恩麥米瑞（Jon James McMurray）在新MV中挑戰在高空中飛行中的小飛機機翼行走，但卻遇上意外墜地身亡…

根據了解，喬恩相當熱愛極限運動，在以往拍攝的MV當中也會結合相關元素，這次他更是為了新歌MV挑戰「機翼行走」，在拍攝前他也練習好幾個月，但就在正式上場當天，他走到機翼最遠端時，飛機突然開始呈「螺旋式下降」，雖然當下喬恩有抓住機翼，但他放手的時候，飛機已經太接近地面，導致他沒有時間打開降落傘，最後墜地身亡。

外媒報導中指出，喬恩的遺體最後在一處農田裡發現，而飛行員與飛機都平安降落，目前當局正在進一步調查事件當中。

輸了就生氣！翁與前妻爭房產敗... 笨到哭！老闆要6搶匪「打烊再...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。