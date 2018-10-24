裸女雕像太暴露「被穿上」連身泳衣 網笑噴：一秒變大媽

裸女雕像太暴露「被穿上」連身泳衣 網笑噴：一秒變大媽

友善列印
／綜合報導

許多社區會布置得美輪美奐，但放裸女藝術雕像真的適合嗎？大陸河南有一個社區擺放的一個裸女雕像，但它卻穿著粉紅色連身泳衣，讓該區住戶相當不理解，路人也頻頻駐足行「注目禮」；不過，業者因大多數住戶認為穿泳衣反而更奇怪，已經請建商將雕像刷回白色。

據《梨視頻》報導，河南平頂山的春華國際名都社區因為一個裸女雕像引起熱議，在社區內的一座噴水池中央，擺放一個沐浴中婀娜多姿的裸女雕像，但日前卻有民眾發現它「被穿上」粉紅色連身泳衣，讓不少路過的人看傻眼。

而經過了解，裸女雕像會被穿上泳衣，是因為有住戶認為太過暴露，會影響小孩身心靈，於是建議建商改善；而業者表示，會將裸女穿上粉紅泳衣是一種創意，又有中華民國的含蓄美。

不過，業者因大多數住戶認為穿泳衣反而更奇怪，已經請建商將雕像刷回白色。 不過，業者因大多數住戶認為穿泳衣反而更奇怪，已經請建商將雕像刷回白色。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

但該社區住戶的意見都大不相同，一些認為裸女雕像就是個藝術品，紛紛直呼「雕像本身很美，穿這個真是糟蹋」、「審美這件事一言難盡」、「用色情的眼神看藝術就有點尷尬」、「難道大衛也要穿內褲？」；但有部分網友覺得穿上泳衣比較妥當，「東西方審美價值本就不同」、「太早性教育對小孩確實不太好」、「年齡不同思想也有差距」。

不過，裸女雕像已經在近日被刷回乳白色，不用再穿連身泳衣；不少人也認同最後的決定，直言「穿著衣服看起來不倫不類」、「穿得衣服太土了」、「雕像就是不穿衣服的好啊」。

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