邀32同學慶生沒人來！男孩「超邊緣生日照」曝光...網友好心疼

2018年10月24日 15:51 黃佑琳 / 綜合報導 / 綜合報導

美國亞利桑那州一名男孩泰迪（Teddy）日前舉辦6歲慶生會，他的媽媽訂好40個披薩、邀請32位同學到場一起慶祝，不料當天竟然沒有任何一位同學出席，只留下泰迪一人和滿桌的披薩，相當令人心疼。

根據外媒報導，泰迪的媽媽馬濟妮（Sil Mazzini）為了幫兒子慶祝6歲生日，日前廣邀32位同學和家長一起吃披薩大餐，馬濟妮表示，原先只有一名家長說不能前來，沒想到其他人卻全數爽約，最後只留下空蕩蕩的餐具、滿桌的披薩，和泰迪孤單一人。

不過泰迪年紀還小，似乎沒有把事情放在心上，當天吃完披薩後，還是開心地到學校上課。馬濟妮隨後把照片傳到社群網站上，立刻引起網友們回應，紛紛祝福泰迪生日快樂，而照片也意外被NBA的鳳凰城太陽隊注意到，決定對泰迪一家人發出邀請函，請他們周三來觀看比賽，還會為泰迪特製球衣，並一起分享他最愛吃的披薩，太陽隊更在推特上表示，球場上會有上千人替他慶生。