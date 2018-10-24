2018年10月24日 16:08 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

「最美收費員」電眼甜笑像初戀 120萬粉絲融化(圖影片來源/youtube/抖音小西瓜Tik Tok)

甜美的笑容，總能擄獲人的心。大陸湖南湘西自治區一名收費員，由於長相亮眼，工作時常掛著甜美笑容與殷勤，因此讓不少司機難忘，還有粉絲為了要她的聯絡方式，甚至在一天內經過收費站4次，而她先前因在大雪中送暖，當時狀況被拍下來後爆紅，如今她擁有120萬粉絲，更被譽為「最甜美笑容收費員」。

現年29歲的彭莉琴，曾在醫院工作過3年，直到去年9月，考上永吉高速公路收費站人員，由於她外型亮眼，因此讓不少駕駛喜歡，甚至認為她的笑容宛如初戀。而去年底時，一場大雪導致張家界、湘西等地高速公路限行，當時她就為滯留的駕駛及警察，送上熱水、泡麵等暖品。

彭莉琴表示「我在收費站廚房裡煮了一大碗粉，分好後端到一些司機手裡」，希望藉此讓受困民眾，可以感到一點溫暖，而她發送東西的模樣，也被網友拍下來上傳，豈料竟讓她一夕爆紅，當時有朋友便告知她，她的影片在已累積十多萬的觀看次數，而她也在朋友的建議下，開創抖音帳號，如今擁有120萬粉絲。

而彭莉琴也常在抖音分享工作與生活，有時還會解說高速公路的相關資訊，讓不少網友大讚她是「最美收費員」。而她也透露，曾有駕駛一天內經過收費站4次，就是為了向她要微信，也有不少粉絲會特地到收費站找她，想要送禮或請吃飯，但她都會禮貌性地拒絕。

彭莉琴認為，為乘客服務是自己的本分，而拍下工作時模樣，目的也並非想當網紅，只是想記錄自己的生活，對於能獲得這麼多人支持，她也感到相當很開心，而網友的鼓勵就是她的動力。不少網友表示「經過收費站時，就像被粉紅的初戀氣泡給擊中了」、「又想騙我去繳費是吧！」。