毛孩領養後48hr遭退貨！背後原因瞎到爆

Binx被領養48小時後竟然被退貨！(圖/取自Arizona Animal Welfare League & SPCA臉書)

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毛小孩是我們最好的朋友，「領養代替購買」也是大家在極力歸廣的事情，但在美國有一隻狗狗，被領養了2天就被「退貨」，原因僅是因為牠「太乖了」，認養的家庭表示這樣養起來沒有挑戰性。

收容所「Arizona Animal Welfare League & SPCA」的臉書專頁近日分享了這隻狗狗Binx的故事，他們表示Binx是一隻很乖、親人的狗狗，牠甚至會定點上廁所，其實是一隻十分好飼養的狗狗。

毛孩領養後48hr遭退貨！背後原因瞎到爆 不少人都誇獎牠不但親人又乖巧。(圖/取自Arizona Animal Welfare League & SPCA臉書)

但牠最近才剛到新家兩天的時間，就被領養家庭退回去收容所。從領養人的字條得知，他們同意Binx是一隻好狗狗，也和他們家的狗相處得很好，但他們想要養的是更有挑戰性的，因此牠們將Binx「退貨」了。

事實上，Binx在收容所內是一隻人人都誇獎的狗狗，大家常常抱著牠誇牠不僅帥氣又乖巧，牠被退回收容所後，工作人員也花了更多時間陪伴牠，希望牠別因此沮喪，一定會遇到更好的主人。

消息曝光後，不少網友都替Binx打抱不平，紛紛留言：「這個家庭養毛小孩的出發點很奇怪」、「也好，給這麼奇怪的人飼養感覺也不會幸福」、「希望Binx能早點遇到好主人」。

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